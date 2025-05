Playoff Scudetto: Sassuolo sfida il Milan per la semifinale al Viola Park

Le ultime gare che contavano si sono giocate ieri, e anche se non hanno definito del tutto la classifica (mancano Cremonese-Bologna e Lecce-Lazio, che tuttavia alla classifica non dicono nulla) hanno comunque disegnato in modo irrevocabile la griglia dei playoff scudetto. Che si disputano la settimana prossima al Viola Park di Bagno a Ripoli e ai quali il Sassuolo arriva da campione d’Italia e da terzo in classifica. Ebbene, se Roma e Inter, che hanno chiuso al primo e al secondo posto, saltano il turno preliminare, il Sassuolo, la Fiorentina, la Juventus e il Milan si scontrano invece per accedere proprio alla semifinale. Il Sassuolo trova il Milan, che battendo il Genoa 3-1 si è piazzato al sesto posto – la partita è in programma sabato prossimo – e in caso di vittoria giocherà la semifinale contro l’Inter tre giorni dopo. Questi i verdetti e, detto che il Sassuolo accede per il terzo anno consecutivo alla poule scudetto, resta da aggiungere che la miglior posizione di classifica rispetto ai rossoneri garantisce al Sassuolo il vantaggio di poter contare su due risultati su tre: in caso di parità, infatti, niente supplementari né rigori, ma si qualifica alla semifinale la squadra meglio classificata al termine della prima fase. Nel corso della quale il Milan ha battuto il Sassuolo al Ricci, a dicembre, vedendosi tuttavia la cortesia ricambiata dai neroverdi, che li hanno battuti di misura a metà febbraio. Gara da tripla, insomma, come lo sono, ci mancherebbe, tutte quelle di questa post-season del Primavera 1.

Foto: Knezovic contro il Milan.

s.f.