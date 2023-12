PORTE GIREVOLI. Tornano Berardi e anche Boloca. Out Tressoldi e Vina

SASSUOLO

Riecco Berardi e Boloca, si fermano Tressoldi per squalifica e Vina per infortunio. I due allungheranno la lista delle assenze che già comprendono Viti, Obiang, Missori e Alvarez. Porte girevoli in casa neroverde, con viavai dall’infermeria che non sembra il miglior viatico ad una gara – quella di domenica a Udine – che vale doppio. E in vista della quale già da oggi si valutano anche, incrociando le dita, le condizioni di Henrique e Thorstvedt. Il centrocampista brasiliano, che già malconcio dopo la Roma, è stato gestito in settimana con allenamenti ad hoc che lo hanno ‘portato’ fino a Cagliari, ma alzi la mano chi non lo ha visto sofferente, ancorchè sempre puntuale, contro i rossoblù e il norvegese, su cui Sulemana si è accanito con una gomitata (passata in cavalleria) che gli ha spaccato due denti, bisogna vedere a che tipo di cure dovrà sottoporsi.

s.f.