Pre e post partita. Berardi, festa amara. E Conte se la gode

Domenico Berardi, sicuramente, avrebbe sognato una serata un po’ diversa: era la sua prima partita dopo il rinnovo sino al 2029, quella di ieri, e anche quella nella quale, prima della gara, ha ricevuto dal club la maglia celebrativa che festeggia il traguardo della sua quattrocentesima partita ufficiale in neroverde, parlando ovviamente solo delle partite tra i professionisti. Un bel 400 stampigliato sul dorso, la divisa incorniciata e il giro di campo a prendere gli applausi del suo pubblico (un po’ meno, c’è da dire, quelli dei tifosi del Napoli). Peccato che, poi, alla fine sia giunta la sconfitta: era un’eventualità più che plausibile, sia chiaro, ma all’inizio il sogno c’è sempre. Invece no, la scena se la sono presa McTominay e De Bruyne, com’era forse prevedibile, e per Mimmo l’appuntamento con un altro capitolo di storia è rimandato.

Chi il pomeriggio di ieri se l’è goduto è invece Antonio Conte: "Ai ragazzi ho chiesto di avere un buon impatto, di mandare un segnale prima di tutto a noi stessi, che non era cambiato nulla dal punto di vista dell’attenzione, della dedizione alla causa, alla voglia di lavorare tutti assieme in fase offensiva e difensiva. Ho avuto un buon riscontro, sin dall’inizio abbiamo dato un impatto, abbiamo portato la partita dalla parte nostra. L’abbiamo fatto contro una squadra allenata molto bene, con idee e giocatori che possono fare male. Stiamo lavorando su dei concetti da cui una squadra europea non può prescindere: essere sempre attivi in fase di non possesso, rischiando qualcosa ma non dando chance di giocare facilmente la palla".

Incontentabile, invece, si è mostrato un altro dei protagonisti della serata, Kevin De Bruyne, in gol già all’esordio in Serie A e, comunque, perfezionista sino in fondo, stando a quanto ha riferito ai microfoni di Dazn a caldo a fine partita: "Sono io che devo adattarmi alla squadra, non il contrario. Devo imparare da loro. Già oggi potevamo fare meglio", ha detto. Beh, sia come sia, male il debutto per lui non è proprio andato.