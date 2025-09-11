Prima del match... il mercato. Insigne vuole aspettare Sarri. No all’ipotesi neroverde

Avversari in campo domenica, Sassuolo e Lazio sarebbero stati avversari, non più tardi di qualche giorno fa, anche della trattativa che avrebbe dovuto portare – e potrebbe ancora portare, o meglio riportare – Lorenzo Insigne (in foto ai tempi del Napoli) in Italia.

Svincolatosi dal Toronto, il fantasista napoletano vuole la Serie A, e la vuole con il suo ‘maestro’, ovvero l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, agli ordini del quale Insigne ha raggiunto i picchi più alti della sua carriera. Fin qua nulla di strano, senonchè per aspettare la Lazio l’attaccante napoletano avrebbe rifiutato un’offerta del Sassuolo, che stando a quanto riporta Sportmediaset su di lui aveva fatto più di un pensierino, proponendogli un ingaggio cui Insigne avrebbe opposto un cortese ma fermo rifiuto, in attesa di ricongiungersi con Sarri. Che, da parte sua, avrebbe già dato l’ok ad un trasferimento di Insigne nella capitale, ammesso e non concesso le note vicende che hanno ‘azzoppato’ il mercato biancoceleste trovino approdo favorevole. Il Sassuolo, insomma, ci avrebbe provato, ma Insigne vuole un’altra Serie A, e la Serie A che rivuole Insigne non è, o non sarebbe, quella dei neroverdi. La dirigenza del Sassuolo, immaginiamo, nel frattempo se ne sarà fatta una ragione….