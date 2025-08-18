Primavera. Bigica ferma la Juve. Pari con rammarico

Juventus

2

Sassuolo

2

JUVENTUS: Huli; Bamballi, De Brul (18’ s.t. Montero), Rizzo; Elimoghale (32’ s.t. Durmisi), Boufandar, Mazur (8’ s.t. Mila), Finocchiaro, Leone; Bellino (32’ s.t. Djahl), Biggi (8’ s.t. Lopez). A disp.: Nava, Sylla, Bassino, Gielen, Repciuc, Sosna. All. Padoin.

SASSUOLO: Nyarko; Campani (43’ s.t. Acatullo), Vezzosi, Sibilano, T. Benvenuti; Seminari, Tomsa (43’ s.t. Barry), Frangella; Negri (43’ s.t. Appiah); Sandro (20’ s.t. Mussini), Kulla (35’ s.t. Chiricallo). A disp.: Lungu, Costabile, Macchioni, Cardascio, Amendola, Tampieri. All. Bigica.

Arbitro: Dasso di Genova (El Hamdaoui., Mandarino)

Reti: 4’ p.t. Seminari, 9’ p.t. Negri, 41’ p.t. Biggi, 46’ s.t. Lopez

Note: ammoniti Kulla, Bellino, Campani, T. Benvenuti, Montero, Elimoghale, Seminari.

Comincia con un pareggio il campionato della Primavera del Sassuolo, ed è un pareggio che da una parte pesa, dall’altra consegna diversi rimpianti alla squadra di Emiliano Bigica. Pesa, questo primo pari stagionale, perché viene raccolto in trasferta, sul campo della Juventus, mentre le recriminazioni sono legate al fatto che il Sassuolo era andato in doppio vantaggio con un avvio perfetto, salvo poi farsi raggiungere dai bianconeri, che hanno ricucito con una rete arrivata a fine primo tempo e un’altra nel recupero del secondo. Lo strappo iniziale lo avevano confezionato le reti di Seminari e Negri, ma la Juventus è rimasta in gara e alla fine è stata premiata da Lopez, il cui acuto ha chiuso la contesa sul 2-2. "Buonissima partita nei primi 35 minuti, approcciando benissimo nel secondo tempo, quando avremmo potuto trovare il terzo gol", il commento a fine gara di Bigica che oltre al punto si tiene ben stretto "il coraggio e la personalità che i ragazzi hanno messo in campo".

