Primavera. I neroverdi battono il Torino . Decisivo un gran gol di Costabile

torino

1

sassuolo

2

TORINO: Siviero; Zaia, Pellini (33’ s.t. Bonadiman), Desole, Barranco; Sabone (25’ s.t. Ferraris), Acquah (7’ s.t. Galantai), Kirilov; Luongi; Gabellini (33’ s.t. Spadoni), Zeppieri (25’ s.t. Carvalho). All. Fioratti (Santer, Politakis, Perciun, Conzato, Kugyela, Gatto)

SASSUOLO: Nyarko; Campani, Macchioni, Vezzosi, Costabile; Seminari, Tomsa (37’ s.t. Amendola), Weiss (29’ s.t. Cardascio); Frangella (49’ s.t. Appiah); Negri (29’ s.t. Chiricallo), Kulla (37’ s.t. Barry). All. Francioso (Guri, Brugnoli, Petito, Mussini, Acatullo, Tampieri)

Reti: 29’ p.t. Kulla, 14’ s.t. Gabellini (rig.), 47’ s.t. Costabile

Note: ammoniti Weiss, Luongo

Arbitro: Pasculli di Como (Cardona, Decorato)

Riprende quota, la Primavera neroverde di mister Emiliano Bigica, batte il Torino a domicilio e si porta a sette punti in classifica.

La gara la decide una rete realizzata da Costabile nel recupero, dopo che i neroverdi erano andati in vantaggio per primi e i granata, pericolosi alla mezz’ora ma respinti da Nyarko, avevano ricucito lo ‘strappo’ neroverde con un rigore di Gabellini trasformato quando si era all’ora di gioco.

Nel recupero, dopo una gara che complessivamente il Sassuolo ha comunque interpretato meglio, il gol, e che gol: un sinistro all’incrocio a chiudere un’azione da corner, del laterale neroverde a regalare al Sassuolo il successo che garantisce i tre punti contro i granata di Fioratti.