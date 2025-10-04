Primavera. Il riscatto dei ragazzi di Bigica. Weiss gol e Cremonese battuta

sassuolo

1

cremonese

0

SASSUOLO: Nyarko; Campani, Macchioni, Vezzosi, Tampieri; Cardascio (18’ s.t. Chiricallo), Tomsa (45’ s.t. Amendola), Weiss; Frangella (32’ s.t. Mussini); Negri (45’ s.t. Appiah), Kulla (32’ s.t. Daldum). All. Bigica (Guri, Seminari, Petito, Gjyla, Acatullo, Barry)

CREMONESE: Malovec; Pavesi (32’ s.t. Achi), Prendi, Zili; Lickunas (42’ s.t. Jeon), Biolchi (42’ s.t. Stefani), Patrignani, Lottici Tessadri, Gashi (32’ s.t. Lamorte); Ragnoli Galli, Sivieri (32’ s.t. Paganotti). All Pavesi (Liberali, Patitucci, Achi, Marino, Marsi, Murante, Parente)

Arbitro: Pizzi di Bergamo (Tesi, Pandolfo)

Reti: 23’ s.t. Weiss

Note: ammoniti Zilio, Amendola

Riscatta la caduta di Verona (il 3-0 incassato nella trasferta di domenica scorsa) tornando alla vittoria, la Primavera del Sassuolo, che al Ricci regola con il minimo scarto una Cremonese rimasta in partita fino al triplice fischio dell’arbitro pizzi di Bergamo.

Decisiva la rete di Weiss (nella foto), che a metà ripresa trova il modo di concretizzare la superiorità espressa fin lì dai padroni di casa.

Già pericolosi con Tomsa e lo stesso Weiss nella prima frazione di gioco, con Negri e Kulla in avvio di ripresa, prima del vantaggio neroverde. Che obbliga i grigiorossi ad alzare il baricentro: così, nel finale di gara, la Cremonese sfiora il pari ma una splendida parata di Nyarko blinda la vittoria del Sassuolo, che in attesa dei risultati di oggi si issa a 13 punti e al quarto posto in classifica.