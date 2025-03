Primavera. Pari contro la Lazio. In casa al piccolo trotto

sassuolo

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, G. Benvenuti, Barani (44’ s.t. Negri); Frangella (27’ s.t. Seminari), Lopes, Weiss (33’ s.t. Sandro); Knezovic; Minta (33’ s.t. Vedovati), Daldum (27’ s.t. Moriano). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, T. Benvenuti, Macchioni, Tomsa, Cardascio)

LAZIO: Renzetti; Zazza, R. Bordon, Bordoni, Milani; Di Tommaso, F. Bordon, Farcomeni (41’ s.t. Ferrari); Cuzzarella (33’ s.t. Balde), D’Agostini (41’ s.t. Sulejmani), Serra (20’ s.t. Munoz). All. Pirozzi (Bosi, Gelli, Marinaj, Ciucci, Karsenty, D’agostino)

Arbitro: Djurdjevic di Trieste (Franco, Storgato)

Reti: 30’ s.t. Bordoni, 48’ s.t. Knezovic

Note: ammoniti Knezovic, Farcomeni, F. Bordon, Zazza

Il quarto posto è salvo, ma il pari interno contro la Lazio, ammettiamolo, non scuote più di tanto la classifica della Primavera neroverde. La muove, certo, ma racconta una certa fatica del Sassuolo ‘casalingo’ che nel 2025, dopo 3 vittorie di fila a gennaio, a febbraio ha all’attivo una sconfitta e un altro pari oltre quello di ieri. Non el tutto meritato da parte della squadra capitolina, a lungo in balia degli uomini di Bigica nel primo tempo, ma capace di andare in fuga alla mezzora della ripresa, salvo poi farsi riprendere nel recupero dal rigore di Knezovic che ha chiuso la contesa sul pari. Sui piedi di Daldum, Weiss, Frangella, Minta le occasioni per il possibile vantaggio neroverde, cui la Lazio risponde trovando, a metà primo tempo, il salvataggio sulla linea di Bitonto a preservare lo zero a zero che regge a lungo. ‘Rotto’ dalla rete laziale con la quale Bordoni sembra poter decidere la gara, e alla quale il Sassuolo risponde comunque da par suo. Ed una conclusione di Moriano fuori di nulla al minuto 83 è il preludio alla rete del pari, che Knezovic firma dal dischetto.

Femminile. Comincia la poule salvezza il Sassuolo Femminile: al Ricci, alle 12,30, c’è Sassuolo-Napoli.