Primavera. Prima vittoria,. Milan battuto

Dopo il pari esterno di una settimana fa contro la Juventus, il Sassuolo Primavera centra la sua prima vittoria stagionale, battendo il Milan allo Sportitalia Village soffrendo solo nel finale. Finisce 2-1, ma non inganni il punteggio: i neroverdi di Bigica, in gol due volte con Kulla nel primo tempo, sono arrivati al 90’ in totale controllo, mostrando organizzazione importante e una condizione fisica già invidiabile. Allo scadere l’episodio che poteva cambiare la gara: una trattenuta in area di Macchioni manda il difensore neroverde, espulso, negli spogliatoi e l’attaccante del Milan, Lontani, sul dischetto a dimezzare il doppio vantaggio della squadra di Bigica. Brava a tenere, tuttavia, fino alla fine dei 5’ di recupero che le regalano (si fa per dire, ci vuole un paratone di Nyarko ad arginare l’ultimo assalto rossonero) il primo successo stagionale e, con 4 punti in due gare, la attesta nella posizioni più nobili della classifica. Milan- Sassuolo 1-2 (15’ p.t., 46’ p.t. Kulla, 46’ s.t. Lontani (rig.)

