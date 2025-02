Primavera. Udinese battuta e allungo sull’Inter

udinese

1

sassuolo

3

UDINESE: Cassin; Shpuza, Olivo (1’ s.t. Polvar), Conti, Del Pino (83’ Cosentino); El Bouradi, Bozza, Marello; Pejicic (1’ s.t. Landolfo), Cella (18’ s.t. Vinciati); Bonin (38’ s.t. Dal Vi). All. Bubnjic (Kristancig, Owusu Frimpong, Xhavara, Severino)

Sassuolo: Scacchetti; G. Benvenuti, Corradini (84’ Di Bitonto), Macchioni, T. Benvenuti; Seminari, Lopes (30’ s.t. Tomsa), Frangella; Bruno (14’ s.t. Knezovic), Minta (30’ s.t. Vedovati); Sandro (24’ s.t. Daldum). All. Bigica (Viganò, Leone, Weiss, Cardascio, Barani, Parlato

Arbitro: Zago di Conegliano (Laghezza, Tesi)

Reti: 23’ e 45’ p.t. Bruno, 12’ s.t. Sandro, 14’ s.t. El Bouradi

Missione compiuta: il Sassuolo Primavera fa quanto deve, regolando in trasferta l’Udinese, e consolida la sua terza posizione in classifica allungando sull’Inter. Decisiva la doppietta di Bruno nel primo tempo per un doppio vantaggio da cui l’Udinese non risale più. Prima dell’ora di gioco il Sassuolo chiude i conti con Sandro, rendendo inutile, per i friulani, il gol di El Bouardi.