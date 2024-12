Primavera. Youth League, al Ricci arriva il Betis. Bigica crede nella rimonta dopo il 3-1

SASSUOLO

"Il calcio è pieno di gare e pronostici ribaltati". Chiama i suoi ragazzi all’impresa, l’allenatore della Primavera neroverde Emiliano Bigica. Oggi alle 18, al Ricci, il Sassuolo gioca infatti la gara di ritorno del terzo turno di Youth League e farà quanto può e quanto deve per ribaltare il 3-1 patito all’andata, in Spagna (foto), dal Real Betis e garantirsi l’accesso ai sedicesimi di finale. "Servirà la miglior prestazione possibile. Gli spagnoli sono un avversario di tutto rispetto, e lo hanno dimostrato all’andata mettendo in mostra tecnica e buone individualità, ma i miei non sono da meno e quando trovano il coraggio giusto mi hanno abituato a cose che qualcuno pensava impossibili. Crediamo fortemente alla possibilità di passare", ha detto ancora Bigica, che proprio sul coraggio insiste. "Servirà una partita di livello tecnico e comportamentale molto alto, e si tratterà di essere bravi, da parte nostra, a ‘fare’ il Sassuolo". Ovvero recitare da protagonisti, come del resto i ‘babies’ del Sassuolo, campioni d’Italia in carica e oggi secondi nel ‘Primavera 1’, fanno da tempo: la spinta del pubblico, da questo punto di vista, potrebbe anche dar loro qualcosa in più, ‘scaldando’ la serata e spingendo i neroverdi oltre loro stessi. I cancelli aprono alle 17, ingresso 10 euro (ridotti 5 e 2).

Stefano Fogliani