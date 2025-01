Quei cinquanta gol e la miglior difesa

SASSUOLONel Sassuolo che ha segnato 50 gol sinora in campionato e ha timbrato il cartellino contro ben 18 delle 19 avversarie, l’unica squadra che manca è proprio lo Spezia. Lo 0-0 dell’andata, lo scorso 28 settembre a Reggio Emilia, è infatti l’unica gara che ha visto i neroverdi a secco in campionato (e, in realtà, nell’intera stagione, considerando pure la Coppa Italia). Non si tratta però di una mera curiosità statistica, perché con 14 reti subite la retroguardia della squadra di D’Angelo è la meno battuta dell’intero torneo, e peraltro con un notevole margine di vantaggio sulle altre, dal momento che le dietro allo Spezia ci sono Palermo e Pisa, che di gol ne hanno incassati 19, vale a dire 5 in più, un numero percentualmente molto rilevante su quella cifra. 12 sono i clean sheet in 22 partite, cioè più della metà delle gare disputate, e nessuno ha fatto meglio, nemmeno in Serie A. L’ultimo è di domenica, nel 4-0 esterno contro la Carrarese, e a questo record hanno contribuito già tre portieri, vale a dire Gori, Sarr e Chichizola. Si tratterà così della sfida tra la miglior fase difensiva e la miglior fase offensiva del campionato, un classico nella teoria degli opposti, e anche per questo motivo è tutt’altro che semplice addentrarsi in pronostici senza senso. Per il momento fa fede l’andata quando, con il pareggio a reti bianche, ’vinse’ la difesa dello Spezia, e a dirla tutta quel pomeriggio lo Spezia si rivelò anche più pericoloso in attacco. In questo caso però è giusto rilevare che, per esempio, Grosso non aveva allora a disposizione Domenico Berardi, che dal rientro in avanti è stato capace di inventare dal nulla diverse reti per i compagni, sfornando assist e andando anch’egli a segno. Il numero 10 questa volta sarà a disposizione, lui che di reti allo Spezia, in carriera, ne ha segnate 5 (3 delle quali su rigore), e insomma per i liguri è una sorta di spauracchio. Anche per questo, e considerando appunto le capacità difensive della squadra, serviranno le giocate meno prevedibili, quelle capaci di generare una superiorità numerica che raramente lo Spezia concede. l.l.