Qui Bologna. Thiago Motta non si fida: "Possono farci male, occhio alle ripartenze»

Nell’ultimo mese il Bologna è andato a velocità doppia (8 punti contro 4) rispetto al Sassuolo, ma l’allenatore rossoblù Thiago Motta dei neroverdi non si fida. Contro di loro, il tecnico brasiliano ha perso solo una gara su quattro, la sua squadra viaggia con il vento in poppa, imbattuta da otto turni, e strizza l’occhio all’eurozona, ma Motta l’entusiasmo lo lascia ai tifosi, che tra l’altro ‘invaderanno’, domani, il Mapei Stadium.

Lui, invece, resta prudente: "giusto – dice – la nostra gente sogni, ed è bello ci sostengano con tanta passione, ma noi, dall’interno, dobbiamo ragionare partita per partita e continuare a lavorare, anche se oggi devo dire di essere molto soddisfatto di un gruppo che sta dando il 120%". E visto che, vuole il luogo comune, la gara più difficile è sempre la prossima, figuriamoci se Thiago si sottrae descrivendo il Sassuolo come "un avversario che può far male a chiunque, soprattutto in ripartenza, come peraltro ha già dimostrato".

Cita, a supporto delle sue tesi, le gare dei neroverdi contro Juventus e Inter, e aggiunge come la squadra di Dionisi abbia dimostrato "qualità di tutto rispetto, anche nella sua capacità di ricompattarsi: mi aspetto – chiude Motta – un Sassuolo di alto livello"

