Qui Roma. Gasp non nasconde le difficoltà: "Possiamo soltanto migliorare»

Allontana i processi, il Gasperini (foto) della vigilia, ma ammette come alla sua Roma più recente qualcosa si mancato, e non solo nei risultati. "In questo momento abbiamo dei margini per fare delle buone cose, anche perché peggio di così è difficile, e possiamo solo migliorare", dice. Poi aggiunge che "ci sono dei periodi così: nelle ultime due partite, però, abbiamo preso due brutti gol. Con l’Inter abbiamo avuto la reazione che dovevamo avere, mentre in Coppa dovevamo dare di più, anche se la reazione della squadra c’è stata".

Si riparte proprio da quella, dalla voglia di reagire, in casa giallorossa, e dalla necessità, aggiunge l’allenatore della Roma, "di lavorare tecnicamente e tatticamente sulla squadra e sul gioco". Oltre che su un attacco che stenta, "ma – l’obiezione - sta recuperando giocatori". Dybala c’è, Bailey è tornato, Dovbyk e Ferguson ci sono, come c’è Soulè: la ‘quadra’ sta proprio a Gasperini trovarla. "Stiamo battagliando. Questo è un campionato tosto, in cui bisogna mettersi convinti che non è facile avere grande continuità di risultati. Ogni partita del nostro campionato – dice ancora l’allenatore giallorosso - è molto difficile. Io non ho tempo di abbattermi per una partita persa, anche se mi dà molto fastidio: dobbiamo guardare a noi stessi, migliorare noi stessi. In questo momento la difficoltà principale è fare gol, e dobbiamo lavorare su quella. Non c’entra il nove, il falso nove, conta chi gioca e va dentro, chi va a fare gol".

Le variabili, suggerisce il Gasp, sono diverse, "e l’unico obiettivo, giocando ogni tre giorni, è migliorare anche attraverso prove ed esperimenti".

Stefano Fogliani