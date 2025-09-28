Qui Udinese. Runjaic predica grande prudenza: "Punti importanti per entrambe»

Sette punti in quattro gare, sei dei quali raccolti lontano da casa, contro Inter e Pisa. Non bastassero i precedenti (strafavorevoli) che accompagnano l’Udinese al Mapei Stadium – una sconfitta quasi 10 anni fa, su 11 gare – il ‘due su due’ firmato in trasferta dai friulani in questo primissimo scorcio di campionato è un biglietto da visita di una certa rilevanza. Non avranno Bravo, Bayo e nemmeno Buska in attacco, i bianconeri, ma la Coppa Italia ha restituito loro uno Zaniolo decisivo e più in generale un’idea di squadra che funziona. In Coppa due vinte su 2, 4 gol fatti e 1 subito, in campionato solo il 3-0 subito una settimana fa alla Dacia Arena ha ‘abbassato’ la media di una squadra che il tecnico Kosta Runjaic si tiene ben stretta. "Dovremo fare grande attenzione e non commettere ingenuità", le sua parole sul match del Mapei Stadium, in vista del quale il tecnico dell’Udinese non ha escluso di virare dall’abituale 3-5-2 al 4-3-3. Chissà: Lovric non ha ancora i 90’ nella gambe ed è carta da giocare a gara in corso in mediana, dove con tutta probabilità si deciderà il match, mentre Miller e Piotrowski sono titolari più che potenziali da spingere contro un Sassuolo che il tecnico austriaco affronta per la prima volta. "Il Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo un’ottima annata in B. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo – la chiosa - quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa, e quanto siano importanti i punti in palio per entrambe".