Sassuolo-Roma 0-1: il primo gol stagionale di Dybala vale tre punti e primato

Reggio Emilia 26 ottobre 2025 – Basta un colpo di Dybala alla Roma per conquistare i tre punti nella trasferta del Mapei Stadium. La prima rete della Joya vale ai giallorossi i tre punti sul campo del Sassuolo e il successo per 0-1 riporta in vetta alla graduatoria i capitolini in coabitazione con il Napoli. Neroverdi sempre in partita, ma a cui è mancato un pizzico di precisione per trovare il gol del pareggio nel match.

Primo tempo

Per la gara del Mapei Stadium contro i giallorossi Fabio Grosso conferma in larga parte le idee della vigilia. Davanti a Muric confermata la difesa con Walukiewicz, Romagna, Idzes e Doig. In mediana Matic, ex del pomeriggio, è il perno della mediana, a dettare i ritmi, al suo fianco la scelta ricade su Koné e Thostvedt. In attacco confermati Pinamonti e Berardi, la sorpresa è la scelta di Fadera per la corsia di sinistra. Gasperini invece sceglie un attacco leggero contro i neroverdi, per cercare di sfruttare con velocità e talento i recuperi della mediana. Cristante gioca quasi come trequartista, alle spalle di Bailey e Dybala. Koné ed El Aynaoui sono i due mediani, supportati sulle fasce da Wesley e Tsimikas. In difesa Çelik, Mancini e N'Dicka sono i tre davanti a Svilar.

Proprio la scelta di Grosso per l'attacco, Fadera, rende fin da subito la gara frizzante e divertente. Un paio di accelerazioni dell'attaccante gambiano mettono in seria difficoltà la retroguardia romanista. Al 5' una sua discesa apre lo spazio a Pinamonti, che crossa in area per la girata aerea di Thorstvedt, errore però da parte del norvegese e pallone sul fondo. Due minuti più tardi ancora Fadera a mettere in seria difficoltà la retroguardia capitolina, quando controlla e calcia in porta e Svilar è costretto a deviare in corner. Roma in difficoltà nei primi minuti a contenere le accelerazioni degli attaccanti neroverdi, ma i giallorossi riescono poco alla volta a prendere il ritmo gara e a emergere con qualità.

Dopo dieci minuti di difficoltà, i capitolini trovano il giusto ritmo partita e quando la qualità ospite emerge, la gara si sblocca subito. Un paio di discese del duo Dybala e Bailey mettono in apprensione la retroguardia emiliana e al 16' proprio l'argentino numero 21 trova l'azione vincente per sbloccare la gara. Recupero alto di Cristante, per aprire la ripartenza ospite. Il centrocampista calcia in porta, ma Muric respinge e sul tap-in si getta la Joya a mettere il pallone in porta con il destro. Roma avanti al quarto d'ora per 0-1 e primo gol in Serie A di questa stagione per il sudamericano.

L'esultanza di Dybala per il gol che vale la vittoria contro il Sassuolo (Ansa)

Il Sassuolo prova a cercare una pronta reazione, ma gli ospiti sembrano poter gestire il ritmo e le accelerazioni degli avversari. Il Sassuolo insiste molto sulla corsia di sinistra, cercando di cavalcare un Fadera molto in forma, ma i difensori giallorossi serrano i ranghi e con le buone o le cattive fermano sempre le azioni emiliane. Al 24' Mancini non si fa problemi ad esempio a spendere il giallo per fermare Pinamonti. Nonostante la pressione dei padroni di casa, occhio sempre alle ripartenze degli ospiti, capaci di fare male con tanti uomini diversi. Al 31' ci prova El Aynaoui, ma il suo tentativo resta centrale e bloccato da Muric.

Il primo tempo si avvia alla sua conclusione con due cartellini gialli sventolati verso i giocatori sassolesi. Prima è Thorstvedt a finire sul taccuino dei cattivi, poi Romagna. Sfortunato per altro il difensore del Sassuolo, che nel contrasto con Bailey accusa anche un problema fisico e si ritrova costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto c'è Candè. Sugli sviluppi di quest'ultima punizione Dybala per altro va vicinissimo al raddoppio, pizzicando l'esterno della rete nel suo tiro con il sinistro. Sono le ultime emozioni della prima frazione di gioco, conclusasi dopo due minuti di recupero sul risultato di 0-1 in favore della Roma.

Secondo tempo

Cambio all'intervallo della Roma con l'ingresso di Hermoso per Tsimikas: lo spagnolo va a schierarsi in difesa, con Çelik alzato in mediana e Wesley spostato sulla corsia di sinistra. Non brillante però l'inizio dei giallorossi e Sassuolo che prova ad approfittarne. Prima Thorstvedt viene murato all'ultimo prima di calciare in porta, poi Hermoso è costretto a spendere subito il suo cartellino giallo per fermare Doig lanciato verso la porta. I giallorossi soffrono, ma i neroverdi mancano di precisione e non riescono a trovare il pareggio. Gaspeirni allora non aspetta e spende un secondo cambio al 50' quando Dovbyk prende il posto di Bailey in campo.

Come successo nella prima frazione di gioco, i capitolini dopo aver sofferto a inizio tempo, provano a uscire dal proprio guscio e al 58' costruiscono la migliore azione della ripresa capitolina. Dybala apre bene per la sovrapposizione di Çelik. Il turco calcia di prima intenzione verso la porta, ma Muric è ben posizionato e quasi di petto respinge la sfera. Brutte notizie per il Sassuolo due minuti dopo. Rimane a terra Berardi dopo un contrasto con Mancini, dove ha la peggio ed è costretto a uscire dal campo. Insieme al capitano neroverde esce anche Thorstvedt, al loro posto dentro Volpato e Vranckx. Due cambi anche in casa romanista qualche minuto più tardi, è la volta di Soulé e Pellegrini per Dybala e Cristante.

I cambi degli ospiti sembrano dare fin da subito un impatto e al minuto 68 i capitolini arrivano a pochi centimetri dal raddoppio. Bellissimo pallone in profondità per Dovbyk, bravo a proteggerlo spalle alla porta e a concederlo per l'inserimento di Pellegrini. Il numero 7 supera Muric con il cucchiaio, ma il suo destro si stampa sul palo e gli nega la gioia del gol. Momento però positivo per gli ospiti ora in pressione alta a cercare il raddoppio. Al 76' ancora giallorossi pericolosissimi, con una bellissima doppia chance per Wesley. Prima la discesa dalla sinistra porta l'esterno brasiliano al tiro in area di rigore, ma il suo diagonale colpisce un attento Muric. Sul seguente corner ancora protagonista il brasiliano, prima con un secondo tiro, questo respinto dalla difesa, poi facendo ammonire Volpato per un fallo vicino all'area neroverde.

Il match del Mapei Stadium entra negli ultimi dieci minuti di gioco, con gli ingressi di Laurienté e Cheddira per Fadera e Koné. Grosso sbilancia molto in avanti la sua squadra, ma è ancora la Roma a costruire le migliori occasioni da gol. Minuto 83 e Wesley si divora il colpo del ko. Dovbyk riceve benissimo tra le linee, difende la sfera e attacca lo spazio verso la porta. Il centravanti ucraino temporeggia e poi scarica per l'arrivo sulla fascia del brasiliano, ma il suo destro, solo davanti a Muric, è largo sul fondo. È l'ultima azione di Wesley prima di lasciare spazio a Rensch. Nei minuti di recupero il Sassuolo si sbilancia a caccia del pari, ma è la Roma a sfiorare il gol con il destro a giro di Pellegrini, respinto dall'estremo difensore avversario. Duello rinnovato anche qualche istante più tardi quando il portiere kosovaro nega la rete al capitano romanista nell'ultima azione della gara. Per il resto bravissima la Roma poi a gestire alla bandierina avversaria il finale di tempo fino al triplice fischio dell'arbitro. Successo per i capitolini al Mapei Stadium e Sassuolo battuto per 0-1 grazie al gol di Dybala nel primo tempo.