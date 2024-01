Sassuolo A Torino non c’è gara, vendetta Juve

Nulla da fare. Altre volte propizia ad Alessio Dionisi, la Vecchia Signora non sbaglia, questa volta, al cospetto di quel Sassuolo che resta l’unica squadra ad averla battuta, fin qua, in stagione.

Nulla da fare: rispetto a quel 24 settembre che vide il Sassuolo superarla 4-2, la Juventus ha trovato quelle consapevolezze che i neroverdi hanno progressivamente perso, autoinfliggendosi una stagione di retroguardia. Serviva l’impresa che non è arrivata, agli uomini di Dionisi, e chissà quanto era nelle corde di un Sassuolo che fatto quel che poteva. Troppo poco per andare oltre i bianconeri, nonostante una buona organizzazione di gioco e un paio di occasioni che avrebbero potuto se non riscrivere, rendere più avvincente la trama di un match filato invece via liscissimo, ma per i bianconeri. Adesso zona salvezza a -2, 10 giorni senza giocare – prossimo impegno domenica 28, a Monza – per i neroverdi , affondati in coda ad una partita che nessuno si aspettava contendibile. E incontendibile si è confermata. "Risultato troppo severo. Quando non sei prestativo come dovresti contro la Juventus, che in casa è fortissima, rischi", dice Dionisi, che tuttavia recrimina su una gara condizionata da qualche errore di troppo da parte dei suoi.

"Abbiamo avuto opportunità e il loro portiere ha fatto bene, ma opportunità ne abbiamo concesse e fare risultato positivo con queste premesse diventa complicato", argomenta l’allenatore del Sassuolo, ormai consapevole di quella che è, e sarà, la stagione dei neroverdi. "E’ un campionato che dobbiamo sudarci, ma lo sapevamo anche prima di questa gara", aggiunge l’allenatore del Sassuolo, ancora alle prese con amnesie difensive che lo obbligano a studiare nuovi equilibri sia per compensare l’assenza di Toljan sia per restituire slancio ad un Sassuolo che qualcosa lo ha lasciato intravvedere solo a tratti. "Siamo arrivati al tiro in qualche occasione, ma senza far gol. E a tratti ci siamo allungati, patendo in fase difensiva": l’analisi di Dionisi è sincera e non fa sconti, nemmeno al Sassuolo che, dice, "deve migliorare anche nelle distanze tra i reparti e fatica a ricompattarsi".Molto più soddisfatto l’ex Massimiliano Allegri: "non era una partita semplice, perché il Sassuolo ci aveva fatto quattro gol all’andata e aveva appena battuto la Fiorentina", dice, il Conte Max. Che dal Sassuolo al Sassuolo ha di che sorridere largo: ma lui fa un altro campionato.