Sassuolo: abbondanza di centravanti per la prossima stagione

C’è tempo per scegliere, ma da scegliere ci sarà parecchio, dal momento che la conclusione dei campionato consegna al Sassuolo una particolare abbondanza alla casella centravanti. Una pattuglia oltremodo nutrita, capitanata da quell’Andrea Pinamonti di cui abbiamo scritto ieri: tra quelli di cui Grosso ha disposto fino a fine stagione, ai nuovi acquisti, fino a chi rientrerà dai prestiti, parliamo di ben sei giocatori, tutti sotto contratto e tutti, tecnicamente, arruolabili la prossima stagione.

Ma andiamo con ordine e vediamo, non senza evidenziare come in più occasioni, al netto di minutaggio ridotto a causa di un infortunio e della necessità [/EMPTYTAG]di ambientarsi, fin qua quello che incuriosisce di più è Laurs Skjellerup: arrivato a gennaio dal Goteborg, costato poco meno di 4 milioni di euro e ‘blindato’ fino al 2029, il gigante danese ha messo insieme appena 4 presenze, lasciando la scena soprattutto a Luca Moro e a Samuele Mulattieri. Per il primo, classe 2001 che in A non ha mai giocato, 25 presenze e 7 gol, mentre il secondo, che in A aveva debuttato proprio con il Sassuolo di Alessio Dionisi, le presenze in campionato sono state 32, i gol 9 e il contratto ha scadenza 2028 (quello di Moro scade, invece, un anno prima).

Detto che sono stati principalmente loro due i punti di riferimento offensivi del tridente di Grosso, non va però dimenticato come la stagione, insieme a loro, l’abbia cominciata un altro possibile centravanti del Sassuolo che verrà, ovvero Flavio Russo. Classe 2004, l’attaccante scuola Catania ha fatto le fortune della Primavera che vinse il campionato nel 2023-24, è stato promosso in prima squadra, è rimasto agli ordini di Fabio Grosso fino al mercato di gennaio – 12 presenze, ma 2 gol in poco più di 400’ – quando è stato ceduto in prestito al Cesena, da dove è pronto a rientrare.

Finita qui? No, non abbiamo ancora finito, perché dai prestiti rientrano anche altre due vecchie conoscenze neroverdi. Uno è Augustin Alvarez, attaccante uruguaiano il cui contratto scade nel 2027: la stagione scorsa partì, a gennaio, per approdare alla Sampdoria, e in estate il Sassuolo lo ha prestato all’Elche, in Liga2, ma chiuso il campionato dovrebbe rientrare anche lui, dal momento che il suo trasferimento era, come quello di Russo a Cesena, un prestito secco. Non è un prestito secco, invece, quello che la scorsa estate ha portato Pinamonti al Genoa: la formula è un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il nodo è proprio nell’esercizio di tale diritto da parte del Genoa, a fronte di un esborso da 14 milioni che chissà se la dirigenza ligure – che ha già speso 2 milioni per il prestito – è disposta a spendere.

Sassuolo camp. Aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 dei Sassuolo Camp riservata a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, dal 9 giugno al Mapei Football Center. Info e iscrizioni su www.generaziones.it/sassuolo-camp.