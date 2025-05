Sassuolo: analisi della prima partita stagionale con focus sui giocatori chiave

RUSSO 6. Prima partita stagionale, per lui, e seconda di sempre in prima squadra (la prima alla fine della stagione 2022/23). Lo ‘scalda’ A. Oyono già al 5’, Vural lo grazia da due passi al 26’, Bohinen non gli dà scampo sul dischetto poco dopo.

PAZ 5. Corsa e vigore non gli mancano, la precisione sì, anche negli inserimenti. Ingenuo, e poco fortunato quando causa, con contatto veniale su A. Oyono, il rigore che sblocca il match (1’ s.t. Missori 6. Più attento del colombiano, pecca anche lui di precisione in appoggio).

ODENTHAL 6. Ultima presenza contro la Juve Stabia, 15 giornate e tre mesi e mezzo fa, per il centrale olandese. Mette il piede, al 17’, tra Ambrosino e i possibile vantaggio ciociaro. Cerca fortuna i avanti sui calci piazzati, non la trova.

LOVATO 6. Mura Partipilo al pronti-via, poi limita i danni senza andare mai in affanno (1’ s.t. Muharemovic 6. Bada al sodo, non prende rischi)

PIERAGNOLO 6. Indugia più che assaltare, costretto a lungo ad una gara di retroguardia da Kone e A.Oyono che raddoppiano costantemente sulla sua rotaia. Sale con più convinzione nella ripresa, ma i suoi cross non trovano debito seguito.

IANNONI 5. Qualche pallone perso di troppo, a parecchie difficoltà su Vural, cui concede parecchio (1’ s.t. Verdi 5,5. Prima trequartista, poi esterno: intermittente, sfiora la rete al 92’)

GHION 6. Regia lineare ed essenziale, ma priva di scintille. Ci prova da fuori area al 68’, ma trova il fondo.

LIPANI 6. Accorcia all’occorrenza, ma non sempre con la dovuta efficacia. La giornata, tuttavia, la porta a casa, con apporto dinamico non trascurabile.

VOLPATO 5. Svaria, da subito, ben oltre la fascia di competenza, cercando le giocate che ha ma conclude pochissimo e si innervosisce. Rischia il ‘rosso’ su Bettella nel recupero del primo tempo (27’ s.t. Leone 6. Esordio, per lui: il suo lo fa).

MORO 5,5. Male assistito dagli esterni, pesta in un mortaio di buone intenzioni, sempre stretto tra i centrali che Bianco gli piazza addosso.

PIERINI 6 (foto). Ci mette parecchia corsa, poca qualità. Il primo acuto, al 35’ p.t., sbatte sull’uscita di Cerofolini: da lì in avanti propone giusto una punizione che non spaventa Cerofolini e una conclusione sul fondo. L’attaccante più pericoloso del Sassuolo, comunque, a dire che tipo di gara hanno fatto, i neroverdi, dalla cintola in su…

Stefano Fogliani