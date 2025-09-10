Sassuolo, arriva la Lazio. Sarà il derby di Volpato

Nel Sassuolo di qualche tempo fa (quello dei Pellegrini e dei Politano, dei Defrel e dei Di Francesco, degli Scamacca e dei Frattesi) con la Lazio era una gara ‘speciale’ per tanti ex romanisti. Nel Sassuolo di oggi è partita speciale per il Sassuolo obbligato a ’schiodare’ lo zero in classifica alla voce punti, ma è partita speciale anche per il ‘lupacchiotto’ Cristian Volpato (foto), fantasista italo australiano che proprio la Roma traghettò nel calcio del grandi spostandolo, nel 2020, dal Western Sidney Wanderers a Trigoria. Cinque anni dopo, Volpato ha già giocato in Europa League, in A con Roma e Sassuolo e in B con i neroverdi, ha detto cose importanti in under 21 ma una cosa ancora non l’ha fatta, ovvero vincere uno dei ‘suoi’ derby. Quattro incroci con la Lazio, per lui: due in panchina, uno con la maglia della Roma, nel 2022/23, perso, e un altro con addosso la maglia neroverde, ultima giornata del campionato 2023/24. Lo score? Un punto… Non granchè come viatico, ma vallo a sapere cosa succede domenica, quando il numero 7 neroverde, che il Sassuolo ha preservato dal calciomercato, potrebbe giocare il ‘suo’ quinto derby, dando seguito agli incoraggianti segnali di crescita fatti intravvedere prima della pausa in quel di Cremona.

Senza Volpato in campo, allo ’Zini’, un Sassuolo decisamente sotto le attese, preso a pallonate dalla Cremonese e sotto due a zero. Con lui in campo, nei secondi 45’, i neroverdi sono risaliti – anche grazie alle sue giocate – fino al 2-2, vanificato poi dall’infausto finale che ha consegnato la vittoria ai grigiorossi. Che il giovanotto abbia numeri si sa, che non abbia ancora la continuità che serve ad esprimerli in toto anche, ma tanto adesso che la ‘porta stretta’ della gara contro la Lazio si avvicina tanto varrebbe infilarcelo, Volpato, dentro al ‘suo’ derby. Perché il ragazzo i numeri ce li ha, e al Sassuolo di adesso servono eccome…