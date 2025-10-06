Sassuolo Avvio sprint al ritmo delle big

Non sarà la miglior partenza di sempre, ma vale la pena accontentarsi, anche perché tra la sosta di settembre e quella cui le nazionali consegnano il campionato il Sassuolo ha viaggiato al ritmo delle big, guadagnando tra l’altro 11 posizioni di classifica e piazzando un confortevole +6 rispetto alla terz’ultima piazza. E poi perché non sarà, quello del Sassuolo di Fabio Grosso, il miglior avvio di stagione del Sassuolo nella massima serie, ma quello confezionato in queste prime 6 giornate dai neroverdi non si piazza affatto male.

Più forte del Sassuolo di oggi sono andati infatti quello di Eusebio Di Francesco che nel 2015/16 conquistò sesto posto e storica qualificazione ai preliminari di Europa League, che alla sesta aveva 12 punti, quello del primo De Zerbi, che partì a razzo (13 punti) nel 2018/19 ma ‘ruppe’ in dirittura d’arrivo con 43 punti che a fine stagione valsero l’undicesimo posto e ancora quello che, guidato sempre da Roberto De Zerbi, dopo 6 giornate di punti ne aveva addirittura 14 e chiuderà il campionato con quello che è resta, ad oggi, il record di punti (62) fatti dal Sassuolo in A. Grosso, con 9, fa meglio di Alessio Dionisi (le tre stagioni del tecnico amiatino dicono, tra 2021 e 2023, 7, 6 e 9), meglio delle prime due stagioni di Di Francesco in A (2 punti nel 2013/14, 3 la stagione successiva), del secondo De Zerbi (2019/20, 6 punti) e meglio anche di Cristian Bucchi, che nel 2017/18 dopo 6 giornate ne aveva 4.

Detto che il dettaglio è puramente statistico – cambiano gli anni, i protagonisti e le giornate, ed erano 12 anni che i neroverdi non si affacciavano alla A da matricole e aggiunto che 9 punti li aveva fatti, dopo 6 giornate, anche il Di Francesco del 2016/17, alla guida di un Sassuolo impegnato sia in Italia che in Europa, resta tuttavia da dar conto di un ulteriore dettaglio, che significherà anche poco ma fa capire bene perché Grosso continua a parlare di ‘strada lunga’ evidenziando a più riprese come il Sassuolo ‘può e deve crescere ancora’.

L’ultimo Sassuolo di serie A, ovvero quello che, per intenderci, retrocederà, di punti dopo 6 giornate aveva gli stessi 9 che ha il Sassuolo di oggi. Perse con Atalanta, Napoli e Frosinone, vinse con Verona, Juventus e Inter. Inutile dire che, anche se vale poco, il precedente inquieta…. E dice che un buon avvio non basta, e che sei giornate – le prime due delle quali condizionate dal mercato aperto – sono un ‘soffio’, tutt’altro che decisivo, dentro una stagione appena cominciata. La sintesi? Ben altro, da qui a maggio, sono chiamati a fare i neroverdi…

Stefano Fogliani