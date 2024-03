Sassuolo. Berardi, intervento perfettamente riuscito al tendine d’Achille

"Ti aspettiamo presto in campo, abbiamo ancora tanti sogni da realizzare insieme. Operazione perfettamente riuscita!". Così sui social il Sassuolo dopo l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto ieri Domenico Berardi, in seguito al grave infortunio riportato domenica scorsa nel match in casa del Verona. "Il calciatore Domenico Berardi, accompagnato dal dottor Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico di riparazione, mediante tenoraffia, della lesione del tendine d’Achille destro. L’operazione, effettuata presso la “Casa di Cura Toniolo” di Bologna dal professor Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita", è il comunicato ufficiale del club neroverde.

Data la lesione completa del tendine, lo stop per l’esterno neroverde potrebbe essere anche superiore ai sei-otto mesi.