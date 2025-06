Sassuolo, calendario Serie A 2025: sfide cruciali con Napoli, Inter e Juventus

Si comincia con il Napoli, che la prima in campionato da campione d’Italia la gioca, per la gioia del cassiere neroverde, al Mapei Stadium. Poi ci sono Lazio alla terza giornata, ancora in casa, e l’Inter in trasferta dopo. Facile dire inizio in salita, a leggere i primi esiti del calendario che, svelato ieri sera, scrive la road map della dodicesima stagione del Sassuolo nella massima serie, e varrà la pena verificare, per l’occasione, se è vero che le big è meglio incontrarle subito. Scollinate quelle, e saremo a fine esettembre, si capirà cosa vale il Sassuolo che dopo la trasferta contro i nerazzurri ha l’Udinese in casa e la doppia trasferta di Verona e Lecce.

Sarà ottobre, e saremo a un quinto del cammino, di lì a poco c’è il primo incrocio in A di sempre con il Pisa (fine novembre) e poco meno di un mese dopo il ‘derby di Squinzi’, Milan-Sassuolo che si gioca alla 15ma e oppone i neroverdi alla coppia formata da Massimiliano Allegri e Francesco Magnanelli, indimenticato ex di un Sassuolo che cominciava la scalata che lo ha portato lontanissimo. La trasferta di Bologna, subito dopo Natale, chiude il 2025, e il 2026 comincia con l’altro derby con il Parma, mentre Sassuolo-Juventus accompagna i neroverdi al giro di boa, il giorno dell’Epifania. Il peggio arriva subito dopo. Trasferta a Roma e trasferta a Napoli, a gennaio, inaugurano il girone di ritorno, a suggerire cammino impervio, che a inizio febbraio propone anche l’Inter al Mapei Stadium. A marzo il trittico con le trasferte contro Lazio e Juventus, inframmezzate da Sassuolo-Bologna, sanno di tappone che, quando sarà già primavera e mancheranno otto giornate alla fine, diranno l’altro che serve in attesa dello ‘schuss finale’ che deciderà tutto quel che ci sarà da decidere. Non si decidesse ad aprile, il destino dei neroverdi, si va alle ultime, tutt’altro che banali: le big saranno in archivio – tranne il Milan, che arriva a Reggio alla 35ma – e allora tocca alle altre. Torino in trasferta, Lecce in casa una settimana dopo e, all’ultima, Parma in trasferta. A suggerire che, se la corsa salvezza del Sassuolo arriva al fotofinish, proprio lì si scatteranno le foto decisive.