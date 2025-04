Sassuolo-Carrarese: la sfida che ha segnato la stagione dei neroverdi in Serie B

di Lorenzo LonghiSASSUOLOC’è tutto un mondo, tra Carrarese e Carrarese, tra la sfida di domani, a obiettivo raggiunto per i neroverdi, e quella dell’andata, quando ancora tutto era da scrivere. Accadeva sette mesi e mezzo fa, e il cammino che avrebbe portato il Sassuolo a dominare la Serie B vergò il primo capitolo proprio nella partita con la Carrarese. Era il 15 settembre 2024, era la quinta giornata di campionato ma era, soprattutto, la prima partita dei neroverdi a mercato chiuso, quando la squadra di Fabio Grosso si era finalmente ritrovata con l’organico definitivo e senza più distrazioni, dopo un mese di gioco a trattative aperte, mentre le voci impazzavano. Il Sassuolo 2024-25, in qualche modo, è iniziato lì. Si giocò a Pisa, perché lo stadio di Carrara era ancora interessato dai lavori di adeguamento, e anche il luogo in cui si disputò la partita, in fondo, richiama il grande duello stagionale, quello contro i nerazzurri che stanno per salire in A a braccetto con i neroverdi. Perché, col senno di poi, quella sfida fu tanto importante? Perché, appunto, il Sassuolo veniva da cinque punti nelle prime quattro partite, perché contro la Carrarese vinse 2-0 (foto) ottenendo così il primo successo esterno, perché il gruppo ripartì con un successo dopo la sosta, e anche perché la gara non fu poi così semplice, dal momento che il Sassuolo la vinse nell’ultimo quarto d’ora, dopo avere attaccato molto senza finalizzare, e dopo la rapida doccia gelata (un falso allarme) del gol subito, sullo 0-0, da parte di Shpendi, annullato per un fuorigioco di Imperiale, che aveva servito l’assist. Carrarese-Sassuolo segnò inoltre il debutto neroverde di Horatiu Moldovan e il ritorno di Armand Laurienté (che non era stato convocato nelle tre gare precedenti), e rappresentò pure l’abbrivio di una serie positiva di 14 partite (12 successi e 2 pareggi) che si sarebbe interrotta, poi, solo a Pisa, in quello stesso stadio, il 26 dicembre, quando ormai il Sassuolo era lanciatissimo verso la A. E domani? Beh, domani sarà tutto diverso. Il Sassuolo corre per i record, la Carrarese è abbastanza serena a +6 sui playout, soprattutto perché dietro ha ben nove squadre, e può certamente essere orgogliosa del percorso svolto in questa B da matricola. In campo, poi, in casa neroverde uno degli aspetti singolari riguarda proprio il portiere, perché a difendere la rete ci sarà colui che all’andata lasciò la titolarità a Moldovan, vale a dire Giacomo Satalino, peraltro ex di turno. Grosso, poi, ragionerà su diversi possibili cambi in tutti i reparti. Ci sarà quasi sicuramente Laurienté, che sogna addirittura il trono dei cannonieri. Quanta strada è passata, vero?