Sassuolo Carrarese 2-0, i neroverdi non sbagliano e sigillano il 25esimo successo

Sassuolo, 2 maggio 2025 – Ancora una vittoria per il Sassuolo, che sale a quota 25 successi in campionato e resta a +9 sul Pisa secondo. I gol della partita arrivano al 13' e all'87', con la Carrarese che conclude la partita in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Imperiale al 64'.

Il Sassuolo batte quindi la Carrarese 2-0 (1-0) nel posticipo della 36esima giornata della Serie B. Per gli emiliani, già matematicamente promossi in A, le reti di Verdi al 13' del primo tempo e Boloca al 42' della ripresa. Ad arbitrare il match per la prima volta Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo fischietto donna della serie A.

Il tecnico neroverde ha commentato così il match: “Vogliamo continuare a fare quanto fatto fin qui, è stato un percorso bellissimo e vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Mi godo questo gruppo sempre generoso nonostante l’obiettivo già raggiunto. Anche oggi abbiamo fatto una partita seria, siamo stati bravi a resistere e a chiuderla quando si è creata l’occasione creando buone trame sia nel primo che nel secondo tempo”.

Il tabellino

SASSUOLO - CARRARESE 2-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Satalino; Toljan, Lovato, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Lipani (34'st Boloca); Verdi (15'st Mazzitelli), Volpato (24'st Berardi), Pierini (15'st Laurienté); Mulattieri (15'st Moro). In panchina: Moldovan, Missori, Velthuis, Ghion, Paz, Odenthal, Iannoni. Allenatore: Grosso.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Oliana (1'st Guarino), Imperiale; Zanon (1'st Cicconi), Zuelli (23'st Fontanarosa), Giovane (34'st Capezzi sv), Bouah; Melegoni, Belloni (15'st Cerri); Shpendi. In panchina: Fiorillo, Cherubini, Milanese, Schiavi, Coppolaro, Manzari, Torregrossa. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno.

RETI: 13'pt Verdi, 42'st Boloca.

NOTE: serata fresca, terreno perfetto, spettatori 5mila circa. Espulso al 18'st Imperiale per gioco scorretto. Ammoniti Oliana, Grosso (all). Angoli: 6-5 per il Sassuolo. Recupero: 1', 4'.