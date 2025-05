Sassuolo celebra la promozione in Serie A con la Coppa Nexus 2024/25

di Stefano FoglianiSASSUOLOL’altro ieri l’annuncio, ieri i dettagli. La Lega Serie B ha infatti svelato il cerimoniale di consegna di consegna della Coppa Nexus 2024/25 che la Lega stessa alla vincitrice del campionato cadetto. Sarà una grande festa quella che attende il Mapei Stadium domani sera in occasione della penultima giornata di campionato che oppone il Sassuolo al Catanzaro per celebrare la promozione nella massima serie dei neroverdi: alla consegna della coppa, prevista al termine della gara, si aggiungerà infatti, già dal prepartita, un contorno di intrattenimento organizzato dal Sassuolo Calcio per tutti i tifosi che assisteranno al match. La presenza del deejay Nicola Zucchi arricchirà i momenti pre gara insieme alla festa di ‘Generazione S’ che vedrà protagonisti in campo 300 bambini delle società affiliate che aderiscono al progetto del Sassuolo che da anni ha l’obiettivo di veicolare, attraverso le varie attività di campo e non solo, i sani valori dello sport mentre al termine della partita saranno il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e la managing director of BKT Europe Lucia Salmaso a consegnare prima le medaglie alla dirigenza, allo staff e ai giocatori, e poi la Coppa Nexus alla squadra neroverde.

Prima che i giocatori alzino la coppa, sul palco salirà Nek per cantare, con i tifosi allo stadio, l’inno ’Neroverdi’. La Coppa Nexus 2024/2025 è un riconoscimento che prende il nome dalla lingua eterna per eccellenza, il latino: Nexus significa ‘collegamento’ e simboleggia quello tra la Serie Bkt e le sue città, la sua gente, i suoi giovani talenti. Per l’occasione la società neroverde ha attivato, relativamente alla prevendita la promozione ‘Porta un amico’ che garantisce agli abbonati la possibilità di acquistare, esclusivamente presso il Sassuolo official store di piazza Garibaldi o il giorno gara alle biglietterie dello stadio, fino a due biglietti a 5 euro l’uno per tutti i settori del Mapei Stadium. Inoltre, per questa partita, tutti gli abbonati di qualsiasi settore potranno assistere alla gara nel settore Tribuna Sud. Per accedervi sarà sufficiente presentarsi ai tornelli della Tribuna Sud, mostrando Sassuolo Card e segnaposto.

Palmieri. Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri sarà l’ospite della puntata di ‘Barba e capelli’ in programma questa sera alle 23 su Trc.