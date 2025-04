Sassuolo-Cesena: Laurientè e Berardi brillano nella vittoria neroverde

SATALINO 6. Non giocava da novembre, si fa notare in uscita alta quando serve, ma non è che si danni.

TOLJAN 6. In surplace, il laterale tedesco: ci vogliono altro che raddoppi prevedibili sulla sua fascia a metterlo in difficoltà. Tanto essenziale quanto efficace. ROMAGNA 6,5. Gestisce i movimenti della linea difensiva da par suo, gestisce e recupera, oppone testa e piedi a quando il Cesena spinge verso la sua ‘comfort zone’ offensive che non lo mettono in affanno

MUHAREMOVIC 6,5. La prova nel derby gli vale la conferma nell’undici iniziale: chiusura provvidenziale su Shpendi alla mezz’ora, rammendo decisivo su la Gumina a fine primo tempo. Nella ripresa rifiata, e gestisce.

PIERAGNOLO 6,5. Scavalca Doig e si prende sia la fascia sinistra che l’undici di partenza. Percuote la fascia già dal 1’ (cross largo) e non smette di spingere. Una conclusione verso la porta romagnola e un apporto sistematico alla doppia fase, che non lo spaventa (27’ s.t. Doig 6. Gestisce)

IANNONI 7. Confermato dopo la buona prestazione al Braglia. Duello fisico con Saric: porta a casa la giornata, confermando la sua affidabilità. Sfortunato sul palo che valeva il tris.

OBIANG 6. Governa con lucidità le transizioni in mediana. E mette il ‘piedone’, quando serve, tra il Cesena e le sue ipotesi offensive (27’ s.t. Mazzitelli 6. Dentro a gara chiusa)

GHION 6. Lineare ed essenziale, cresce quando la gara alza il ritmo. (37’ s.t. Lipani s.v. )

BERARDI 7. Esordì qui, tra i pro, nell’estate del 2012, stupendo i più. Una traversa al 9’, un assist vincente 15’ dopo. Avercelo, Berardi, in B…

MORO 6. Vince il ballottaggio con Mulattieri: in ritardo al minuto 8, quando un tap-in poteva iscriverlo al tabellino. Spesso tamponato da Piacentini, rimedia comunque sponde e inviti interessanti per chi sale. E per chi ‘assale’ (27’ s.t. Skjellerup 6. Partecipa)

LAURIENTÈ 8. Quando ‘taglia’ alle spalle della difesa romagnola non lo prendono mai, i difensori di Mignani. Il suo sedicesimo gol in campionato lo conferma. A un passo dal raddoppio in avvio di ripresa, lo trova all’ora di gioco, insieme alla rete numero 17. Lo teniamo, l’anno prossimo? La domanda corre forte, nei bar che tifano neroverde, ma corre forte anche il francese…(27’ s.t. Pierini 6. Corse per la causa)

Stefano Fogliani