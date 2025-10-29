Sassuolo, chi si rivede sull’isola. Sfida agli ex Angelozzi e Pavoletti

di Stefano FoglianiSASSUOLOAspettano al varco il Sassuolo, ‘Guidone’ e ‘lo sparviero’. Pronti a far scattare, nei confronti di un Sassuolo sul quale, in passato, hanno lasciato tracce tutt’altro che labili, una trappola che se scatta, vale al Cagliari tre punti e il sorpasso nei confronti della squadra di Fabio Grosso, attestata un punto sopra in classifica rispetto ai neroverdi.

‘Guidone’ è Guido Angelozzi, dirigente catanese di lunghissimo corso approdato sull’isola questa estate, sulla scorta di un robusto biennale, ma ai tempi belli, dal 2015 al 2018, direttore sportivo del Sassuolo che approdò in Europa. È l’uomo che ha portato a Sassuolo Pellegrini e Politano, Duncan e Sensi, Frattesi e Scamacca, giusto per citare i suoi colpi più importanti, ma anche Babacar, e che con il Sassuolo ha mantenuto ottimi rapporti sia una volta passato allo Spezia (comprò per i liguri Erlic, rivendendolo poi ai neroverdi, e portò i liguri in A) che a Frosinone, dove tra l’altro ha vinto un campionato di B con Grosso in panchina nel 2022/23.

Ha costruito lui il Cagliari 2025/26, e nel costruirlo non ha voluto privarsi di quello che a Cagliari è ormai un simbolo, ovvero ‘lo sparviero’, al secolo Leonardo Pavoletti, centravanti classe 1998 che al Sassuolo ha regalato tante soddisfazioni da neroverde quanti ‘magoni’ da ex. Reduce da un infortunio, Pavoletti è rientrato – solo scampoli – due settimane fa, è stato protagonista – con un assist – del pareggio rossoblu a Verona e immaginiamo abbia già messo nel mirino quel Sassuolo cui ha legato molto di una carriera importante. Il Sassuolo lo comprò dai dilettanti dell’Armando Picchi nel lontanissimo 2008, lo ha mandato in prestito ovunque giovandosi della sua vena realizzativa (11 gol in 33 presenze) l’anno della prima promozione in A. Dove Pavoletti ha debuttato, con addosso la maglia neroverde, nel 2014/15 prima di passare al Genoa per 4 milioni (costò zero, fu una plusvalenza d’antan) e, una volta ‘stabilizzatosi’ in A, il Sassuolo lo ha incrociato più volte da ex.

Tredici volte, per la precisione, e per lui 5 gol all’attivo. Due con la maglia del Genoa, e tre con quella del Cagliari: l’ultima, dolorosissima, al 99’ dell’ultimo Cagliari-Sassuolo andato in scena, nel dicembre di due anni fa. Il Sassuolo vinceva 1-0, il Cagliari pareggiò nel recupero e a decidere all’ultimo minuto di un recupero infinito fu proprio Pavoletti, entrato peraltro da poco meno di mezz’ora. Attenti a quei due, insomma…