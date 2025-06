Sassuolo chiama Monza. Idee Colpani e Birindelli

I ricchi che ostentano, si sa, scelgono Milano per lo shopping. I ricchi che non ostentano scelgono invece profili più bassi. Il Sassuolo, cui la promozione in A non ha tolto la voglia di tenere basso il profilo, nascondendovi dietro ambizioni ben note, appartiene alla seconda categoria e per lo shopping punta su Monza. I biancorossi, pur retrocessi, hanno una rosa di qualità che per buona parte verrà liberata o monetizzata e i neroverdi, un’occhiata in Brianza, la stanno dando. Hanno già sondato, ad esempio, Matteo Pessina, uomo-simbolo della recente epica brianzola, centrocampista di solido curriculum e solido senso di appartenenza che chissà se partirà. E, notizia che rimbalza da qualche giorno, si informano anche su Andrea Colpani e Samuele Birindelli.

Il primo, centrocampista offensivo classe 2000, rientra a Monza dal prestito alla Fiorentina – la Viola non lo ha riscattato – ma è pronto a ripartire in caso di offerta congrua, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto (stessa formula che lo ha accompagnato a Firenze) o una cessione definitiva per una dozzina di milioni, nemmeno tanti per un giocatore che in A ha segnato 14 gol in 85 presenze. Il Sassuolo valuta, e valuta anche Samuele Birindelli, classe ’99, laterale destro il cui contratto con i biancorossi scade nel 2026 e diventa contendibile. Profilo interessante, con 87 gare nelle ultime 3 stagioni in A, surrogherebbe Toljan, e il suo valore di mercato (siamo sui 5 milioni, il Monza lo pagò 1,2) non rappresenta un ostacolo, al contrario di quello del più quotato Colpani, nel mirino anche di Lazio, Genoa e Bologna (che segue Thorstvedt).

Finita qui? No: i siti specializzati raccontano anche di sondaggi neroverdi per l’ex Mota Carvalho. A Sassuolo, nel 2018, l’attaccante portoghese fece benissimo: nel frattempo è diventato un giocatore ‘vero’, il suo contratto scade nel 2027 e la serie B, a Mota, potrebbe stare ‘stretta’.