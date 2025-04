Sassuolo di Fabio Grosso cerca il riscatto contro il Modena

di Stefano FoglianiSASSUOLONemmeno fosse una delle tante borse mondiali messe in ginocchio dai dazi imposti da Donald Trump, cerca il rimbalzo anche il Sassuolo di Fabio Grosso. Per le borse vedremo come finisce, trattandosi di dinamiche che richiedono comunque tempo e sono appese a più fattori, mentre per sapere se il Sassuolo, caduto inopinatamente al ‘Barbera’ contro il Palermo dell’ex Alessio Dionisi, rimbalzerà o no, basteranno pochi giorni di attesa. Sabato, come ben noto, c’è Modena-Sassuolo, e la gara del Braglia rappresenta, per i neroverdi, sia l’occasione di dare un colpo di spugna alla quarta sconfitta stagionale che, soprattutto, l’opportunità di (ri)mettere nel mirino quella promozione diretta ancora ostaggio delle ‘smanie’ dello Spezia. Ma rappresenta anche l’occasione di dar seguito a quanto fatto fin qua, consolidando una piacevole consuetudine, che ha sempre visto il gruppo guidato da Fabio Grosso reagire nel modo giusto, ovvero vincendo, alle pochissime sconfitte. I neroverdi, infatti, di gare in stagione ne hanno perse in tutto quattro, l’ultima delle quali a Palermo. Mandandole tuttavia sempre in cavalleria con quei già citati ‘rimbalzi’ che ne hanno, di fatto, attutito i possibili effetti negativi. Perché è noto che perdere abitua a perdere, mentre vincere abitua ad altro: ecco allora che dopo la prima sconfitta stagionale, contro la Cremonese in casa a fine agosto, i neroverdi infileranno una serie da 14 risultati utili consecutivi – 12 vinte e 2 pareggiate – che resta la loro miglior ‘striscia’ stagionale e li accompagnerà, oltre che al primato in classifica, anche alla seconda sconfitta. A Pisa, il giorno di Santo Stefano: un 3-1 per i toscani che tuttavia verrà subito metabolizzato dal Sassuolo. Il girone di ritorno che comincia proprio dopo l’Arena Garibaldi restituisce infatti al campionato lo schiacciasassi neroverde che ne vince, dopo il suo secondo stop stagionale, tre di fila, sbarazzndosi di Cosenza, Salernitana e Sudtirol. Siamo a fine gennaio, il Sassuolo cade per la terza volta in stagione al Picco di La Spezia ma anche questa volta sembra non farci troppo caso. Tre vittorie di fila anche in quel caso, contro Juve Stabia, Mantova e Brescia, cui seguono i pareggi contro Bari e Sampdoria ma anche le vittorie contro Pisa, Cittadella e Reggiana. Dopo la vittoria sui cugini in granata, come noto, è arrivato lo stop del ‘Barbera’ cui è lecito aspettarsi, anche in questa occasione, un ‘rimbalzo’. Che porti se non quella vittoria cui il Sassuolo ha sempre fatto seguire le sconfitte, almeno un punto per riprendere il cammino bruscamente interrotto al ‘Barbera’.