Sassuolo: Doig e Muharemovic brillano con le nazionali, interesse dal mercato

Con i campionati fermi, i più recenti impegni delle nazionali hanno rappresentato per i calciatori (almeno per quelli non impegnati al Mondiale per club) l’ultima possibilità stagionale per mettersi in mostra. E i palcoscenici internazionali, in tempi di mercato, finiscono inevitabilmente per trasformarsi in significative vetrine per diversi giocatori. In questo senso, due tesserati del Sassuolo si sono messi particolarmente in luce nell’ultima settimana: Josh Doig e Tarik Muharemovic. Il terzino, dopo essere stato il capitano dell’Under 21 scozzese, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Tartan Army nel match contro il Liechtestein. La gara amichevole è terminata 4-0 per gli scozzesi e Doig è subentrato a Robertson al 14’ del secondo tempo. Ora, Doig è nel mirino di diversi club e, oltre agli interessamenti italiani, radiomercato lo ha accostato anche al Celtic: inevitabilmente, l’esordio contribuirà a renderlo appetibile ma, allo stesso tempo, ne aumenta anche il valore, e questo al Sassuolo di certo non dispiace. Muharemovic, invece, ha segnato la sua prima rete con la Bosnia ed Erzegovina, sconfitta 2-1 dalla Slovenia nell’incontro valido per il girone H di qualificazione ai Mondiali. Rete di testa in pieno recupero, per il centrale neroverde che, però, può anche piacere, ma resterà a Sassuolo con buona certezza, dopo essere stato riscattato.

l.l.