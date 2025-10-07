Sassuolo È una multinazionale neroverde

di Stefano FoglianiSASSUOLOCome già accaduto a settembre, in occasione della prima pausa del campionato, la ‘multinazionale’ neroverde rifà la valigia e si sparte ai quattro angoli del globo per rispondere alle chiamate dei diversi nazionali che integrano il gruppo a disposizione di Fabio Grosso. L’unico che resta in Italia è anche l’unico azzurro, ovvero Luca Lipani, che con l’Under 21 di Silvio Baldini cercherà il pass per l’Europeo di categoria del 2027. Gli azzurrini, a punteggio pieno dopo le prime due gare vinte contro Montenegro e Macedonia del Nord, sono attesi da un doppio impegno casalingo contro la Svezia (venerdi) e contro l’Armenia, martedi prossimo: prima gara a Cesena, seconda a Cremona.

Molto più impegnativi gli spostamenti imposti agli altri neroverdi, con Fali Candè, ad esempio, che con la Guinea Bissau affronta, già domani, L’Etiopia a Kigali e domenica l’Egitto al Cairo in due gare valide per le qualificazioni mondiali. Trasferte ‘africane’ anche per Woyo Coulibaly, arruolato dalle due gare che la nazionale del Mali gioca domani in trasferta contro il Ciad e domenica in casa, a contro il Madagascar, e per Alieu Fadera. Il ‘suo’ Gambia incrocia infatti prima il Gabon, venerdi, e poi le Seychelles in trasferta tra una settimana. Finita qui? Nemmeno per idea: Jay Idzes vola in Indonesia e gioca, già domani, contro l’Arabia Saudita e replica sabato con la trasferta in Iraq, mentre il suo compagno di linea, ovvero Tarik Muharemovic, giovedi affronta Cipro in trasferta e domenica Malta – entrambe le gare in trasferta, la prima valida per le qualificazioni mondiali, la seconda amichevole, rispettivamente a Larnaca e La Valletta – con la Bosnia ed Erzegovina.

Ci sono invece la Slovenia e la Svezia sull’agenda del portiere neroverde Arijanet Muric, che con il Kosovo va in campo venerdi e lunedi. Chiude la lista Ismael Kone: il suo Canada affronta sabato l’Australia e mercoledi la Colombia. Sarà proprio il centrocampista ex Marsiglia, quindi, l’ultimo a rientrare, quando alla ripresa del campionato – il Sassuolo gioca a Lecce sabato 18 ottobre alle 15 – mancheranno giusto una manciata di ore. Altrettanto nutrita – otto elementi – anche la rappresentanza delle giovanili che va in nazionale. Troy Leo Tomsa aggregato alla Romania under 19, Sonosi Daldum e Weiss con la Finlandia under 19, Briajan Gyjla e Gabriel Kulla con l’Albania under 19, Iustin Cornescu con la Moldavia, sempre under 19. Ci sono invece l’under 18 della Romania e l’under 17 della Macedonia per Rares Coman e Nikol Mitev.