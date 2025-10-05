Sassuolo, ecco la prova del nove: "E ci sono margini di miglioramento"

di Stefano FoglianiSASSUOLOLa stagione scorsa 5 punti nelle prime 4 giornate, quelle con il mercato aperto e la rosa in via di definizione. Poi, tra la quinta e la sesta la prima accelerazione, con 6 punti in 2. Morale: dopo 6 giornate 10 punti per il Sassuolo che oggi ne ha 9 ma, considerando che gioca al piano di sopra, non si può dire non si sia reso protagonista di una partenza importante. E se Verona, stante lo zero alla voce ‘punti in tasferta’, era una sorta di prova del nove – riferimento non casuale a quanto la classifica traduce in numeri – non si può dire il Sassuolo non l’abbia superata. E, sempre a proposito di 9, a pieni voti, dando spessore alle ottime impressioni già suscitate contro Lazio, Inter e Udinese, occasioni in cui anche quando non ha vinto – al Meazza – ha comunque convinto.

Ma vincere e convincere sono due cose diverse, e i neroverdi del Bentegodi hanno centrato l’obiettivo: quanto pesasse la gara, del resto, lo aveva già detto alla vigilia Fabio Grosso e la conferma è arrivata quando Pinamonti è andato sul dischetto per battere il rigore che ha deciso il match. Lui, che ha battuto forse quello che per l’Italia calcistica è, fin qua, il rigore più importante del secolo non ha guardato, "perché volevo recuperare energie di cui – ha detto – sapevo avrei avuto bisogno dopo". Inutile dire che c’è molto, in quell’istante, ma c’è di più nell’analisi: "Dobbiamo ancora costruirci, sappiamo che possiamo fare tanti passi in avanti, sotto tanti punti di vista, e che questo è un campionato difficile, ma abbiamo ampi margini di miglioramento e vogliamo crescere con il lavoro quotidiano", ha detto, ma è di tutta evidenza come il gruppo che si sta saldando attorno al progetto cominciato due anni fa e abbia le potenzialità di poter fare qualcosa di più di un campionato da neorpromossa. Lo dice, fin qua, la classifica, e lo dicono prestazioni e i risultati, incrociati agli avversari che il Sassuolo ha affrontato finora. Non ultimo quel Verona che, è vero, non ha ancora vinto in casa, ma fin qua non aveva nemmeno perso: "Non è facile portargli via punti", ha convenuto, ma siccome il Sassuolo ci è riuscito ognuno ci veda quello che crede, nella soddisfazione del tecnico neroverde. Da parte nostra, l’idea è che i neroverdi abbiano trovato un loro mood, espresso anche da quanto incide la panchina – al Bentegodi la gara è cambiata con gli ingressi di Fadera e Thorstvedt – che in più occasioni ha indirizzato le rotte più recenti.

Pieragnolo. Stagione praticamente finita per Edoardo Pieragnolo: lesione al crociato per il laterale neroverde che rientrarà, nella migliore delle ipotesi, a primavera.