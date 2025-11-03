Sassuolo-Genoa 1-2, Ostigard all'ultimo secondo regala la prima vittoria al Grifone

Reggio Emilia, 3 novembre 2025 - Il Genoa ha conquistato la sua prima vittoria in Serie A all'ultimo respiro. La squadra oggi allenata da Domenico Criscito, dopo l'esonero di Patrick Vieira, si è imposta per 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nel corso del primo dei due posticipi del lunedì di Serie A, è stato Leo Ostigard al 93' a regalare i tre punti ai liguri, al termine di un match molto equilibrato. Il Grifone era passato in vantaggio al 18' grazie ad un gol di Malinovskyi, a cui aveva risposto Berardi in apertura di secondo tempo. La zampata finale permette ai rossoblù di far respirare la classifica e di lasciare l'ultimo posto, mentre i neroverdi restano fermi a quota 13 punti all'undicesimo posto.

Le formazioni titolari

Fabio Grosso sceglie il 4-3-3 per il suo Sassuolo. Muric si sistema tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. Thorstvedt, Matic e Koné si posizionano a centrocampo, mentre in attacco il tridente è composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Dall'altra parte il mister ad interim Mimmo Criscito preferisce il 3-5-2 per il suo Genoa. Leali è il portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez formano il pacchetto arretrato. Martin e Norton Cuffy sono i due esterni a tutto campo, in mezzo lavorano Frendrup, Thorsby e Malinovskyi. Vitinha e Colombo compongono il tandem offensivo.

Primo tempo

Il Genoa comincia la partita con buon ritmo e prova subito a prendere il pallino del gioco, mentre il Sassuolo tende a schiacciarsi in difesa. Dopo una decina di minuti di gioco le squadre perdono le distanze e si allungano, lasciando diversi spazi per creare potenziali occasioni da gol. A farsi vedere in zona offensiva è proprio il Grifone, che al quarto d'ora va vicino al vantaggio con Vitinha, il quale non inquadra lo specchio della porta mentre tentava di scartare Muric; l'azione prosegue e Martin conclude alto sopra la traversa. Il risultato si sblocca al 18' in favore degli ospiti: Malinovskyi tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi e batte il portiere dal limite dell'area, dopo una respinta sugli sviluppi di calcio d'angolo. Finalmente i neroverdi riescono a reagire, in una partita finora monotematica, e al 26' Pinamonti incorna verso la porta di Leali, che blocca agevolmente. Poco dopo Koné cerca il jolly e colpisce di poco a lato. Tanti ribaltamenti di fronte in questa fase: alla mezz'ora il Genoa riparte in contropiede e Muric sventa la minaccia portata da Martin; neanche cinque minuti dopo Pinamonti cerca il gol in due occasioni, prima di testa e poi di tacco, senza grande fortuna. Fioccano le conclusioni anche nel finale, quando Laurienté conclude alto con il piede debole e poi ci riprova su punizione diretta, con il medesimo esito. L'arbitro fischia la fine della prima frazione al termine dei due minuti di recupero.

Secondo tempo

Pronti, via e il Sassuolo rimette il punteggio in equilibrio. Un calcio d'angolo calciato verso il primo palo viene deviato da Vitinha, che allunga la traiettoria del pallone e lo mette involontariamente nella disponibilità di Berardi, il quale sul secondo palo infila Leali. Trovato il gol del pareggio, la squadra di Grosso va vicina a ribaltare le sorti del match al 51'. Thorstvedt ha troppo tempo per prendere la mira e calciare verso il secondo palo, che sfiora soltanto a portiere battuto. Il portiere genoano si deve far valere al 56', nuovamente su Thorstvedt, che questa volta centra lo specchio della porta ma trova la risposta avversaria. Comincia la girandola dei cambi sulle due panchine e il ritmo si affievolisce. Partita molto spezzettata e tanti errori da ambedue le parti. Dopo una mezz'oretta opaca, il Genoa va vicino al gol con Vasquez, che all'88' di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce di poco a lato. A decidere la sfida è Ostigard, che proprio nel finale realizza il gol vittoria al 93'.

Il tabellino del match

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (78' Coulibaly); Thorstvedt, Matic, Koné (64' Vranckx); Berardi (78' Cheddira), Pinamonti (86' Moro), Laurienté (64' Fadera). Allenatore: Grosso. A disposizione: Zacchi, Turati, Odenthal, Candé, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Lipani, Fadera, Moro, Pierini, Cheddira. Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli (69' Ellertsson), Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby (85' Gronbaek), Malinovskyi (59' Masini), Norton Cuffy; Vitinha (59' Messias), Colombo (68' Ekuban). Allenatore: Criscito. A disposizione: Siegrist, Sabelli, Cuenca, Onana, Messias, Ellertsson, Stanciu, Masini, Gronbaek, Ekuban, Ekhator, Venturino, Cornet, Fini, Carboni. Marcatori: 18' Malinovskyi (Gen), 47' Berardi (Sas), 90+3' Ostigard (Gen) Direttore di gara: Ermanno Feliciani. Ammonizioni: Malinovskyi, Marcandalli, Masini, Muharemovic Espulsioni: -

