Sassuolo I nuovi arrivi fanno la differenza

di Stefano FoglianiSASSUOLOA lungo ci si era chiesto quanto potesse ‘pesare’ il mercato sul futuro del Sassuolo. La risposta, ammettiamolo, l’hanno data proprio i ‘nuovi’, moltissimi dei quali in campo, e molti decisivi, per garantire ai neroverdi il primo successo stagionale.Sorrideva largo, il tecnico neroverde Fabio Grosso nel dopogara, mescolando ovvie cautele ("la strada è lunga, i nuovi sono tanti e vanno inseriti") ad un dissimulato entusiasmo. Perché, diciamolo, a fare la differenza, tra il Sassuolo e la Lazio, sono stati proprio i nuovi. Diversi in campo dal 1’ (Kone, Matic e Vranckx a ridisegnare in toto il centrocampo, Idzes e Walukiewicz in difesa, a ‘coprire’ un altro ‘nuovo’ come Muric) e qualcuno (Fadera, Coulibaly, Cheddira) in campo a gara in corso. Di fatto, se ci si aggiunge Pinamonti, che ‘nuovo’ tecnicamente non è ma l’anno scorso non c’era, dei 16 uomini utilizzati da Grosso per prendersi la sua prima vittoria in serie A, più della metà sono volti nuovi che il tecnico neroverde ha arruolato alla causa. E con un certo profitto, visto che se lo svolgere della partita ha visto ognuno garantire il proprio contributo, gli uomini decisivi sono stati soprattutto il già citato Muric – provvidenziale su Zaccagni prima del gol che ha ‘spostato’ il match verso i neroverdi – che sembra poter prevalere, nella corsa alla maglia da titolare, su Turati. E Alieu Fadera, attaccante gambiano arrivato dal Como, il cui gol non è stato meno decisivo della parata di Muric. Altro? Il Walukiewicz che comincia la gara ed esce per un problema fisico nell’intervallo viene sostituito da un altro nuovo come Coulibaly, mentre Jay Idzes, alle seconda dal 1’, conferma, con una prova gagliarda, quanto di buono aveva già fatto vedere a Venezia. Importante anche l’apporto dinamico di Kone, che non appena ‘capirà’ meglio il campionato italiano diventerà un asset fondamentale per il centrocampo neroverde, quello di Vrankcx, che ha rischiato l’inenarrabile a metà primo tempo, andando ad un passo da un’espulsione che sarebbe stata comunque ingiusta, ma poi si è registrato, facendo il suo.Chi, invece, si è registrato da subito è stato Matic, solo apparentemente compassato ma sempre in grado di dire qualcosa ad una manovra dentro la quale va inserendosi, per ora soprattutto con voglia, anche Walid Cheddira, arrivato allo scadere del mercato dal Napoli e subito in grado di affacciarsi alla sua nuova dimensione. I suoi ultimi minuti, combattuti in solitudine contro i centrali della Lazio, sono qualcosa di più di un’ipoteca sul futuro suo e più in generale di un Sassuolo che, non appena avrà perfezionato l’amalgama e ritrovato Thorstvedt – pochi minuti, per il norvegese, ma incoraggianti – si appresta ad essere tutt’altra squadra rispetto a quella che ha cominciato il campionato con due sconfitte. La stagione scorsa, dopo la chiusura del mercato, il Sassuolo cominciò a ‘fiorire’ iniziando proprio dopo la pausa la cavalcata che lo porterà in A: chissà se anche quest’anno la prima dopo il mercato ha segnato una ‘svolta’ anche per il ‘nuovo’ Sassuolo 2025/26. Lo scopriremo.