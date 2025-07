Sassuolo, il mistero della difesa. Il reparto attende la rivoluzione

L’unica certezza è che la prossima stagione si schiererà a quattro. Ce ne sono pochissimi altri, di dati certi, attorno alla difesa del Sassuolo che verrà, che sarà per distacco il reparto che, da una stagione all’altra, cambierà più di tutti. La partenza di Toljan ha sguarnito la corsia di destra (e anche il suo alter ego Missori partirà) non meno di quanto gli addii di Lovato, Velthuis, Bonifazi e quelli, più possibili che certi, di Romagna e Odenthal, abbiano sguarnito il centro. Restano, a disposizione di Grosso per calare il poker difensivo giusto Muharemovic per il centro, Doig e, ammesso resti, Pieragnolo per la fascia sinistra, mentre non va considerato definitivo, ma piuttosto transitorio, anche il rientro di Tressoldi dal Brasile. Morale? Se in mediana tre pedine pronte per la A ci sono, ovvero Lipani, Boloca e Thorstvedt, e qualche possibile certezza vale la pena coltivarla in attacco (Berardi, Laurientè, Pierini, forse Volpato e Skjellerup, incognite al pari di Pinamonti) la difesa è, di fatto, da rifare.

Serve un laterale destro e servono non meno di tre difensori centrali: lista della spesa ragionevolmente lunga, anche considerato che martedi i neroverdi si radunano e tra una settimana esatta partono per il ritiro di Ronzone. Il punto, allora: per tamponare la corsia di destra, ai nomi di Zanoli e Mazzocchi del Napoli e Bririndelli del Monza, già attenzionati da tempo, gli uomini mercato neroverdi sarebbero pronti ad aggiungere anche quello di Sebastian Sebulonsen, laterale destro norvegese classe 2000, la scorsa stagione al Brondby, il quale è pronto a cominciare la stagione con un contratto che scade tra un anno e lo rende contendibile. A sentire Sky, i neroverdi sarebbero ragionevolmente avanti per il norvegese, e se per sistemare, almeno in parte, le cose a destra, qualcosa potrebbe già muoversi nelle prossime ore, la corsa al centro oggi racconta più vuoti che iscritti.

Anche qui, infatti, da una parte c’è la suggestione-Rugani, che tuttavia difficilmente sceglierà una piazza ‘piccola’ come quella neroverde dopo le ultime quattro stagioni giocate tra Juventus e Ajax, dall’altra una pista decisamente più battibile che porta invece a Saba Goglichidze, centrale georgiano in uscita dall’Empoli che il Sassuolo insegue da un po’. Sarebbe finita qui, ma se si parla di difesa non si può non ricordare come, in casa neroverde, ci sia da sciogliere anche il nodo portiere: perso Moldovan, probabili partenti Satalino e Russo, ci sarebbe Stefano Turati, rientrato da Monza. Ma anche qui il condizionale è d’obbligo: il portiere milanese è infatti reduce da due retrocessioni consecutive e quando, la scorsa estate, scelse la A e la Brianza, la dirigenza sassolese non nascose il disappunto per la sua decisione…[/QSRISULT]