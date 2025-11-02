Sassuolo, incognita Genoa. Super Volpato ’si candida’

di Stefano FoglianiSASSUOLOIl Genoa cambia tutto sperando che cambi altrettanto, cioè tutto, rispetto ad un inizio di stagione che lo vede ultimo in classifica, con 3 punti in classifica conditi da numeri da incubo. Il Sassuolo, invece, cambierà solo qualcosina, e solo a livello di formazione, perché nulla cambi. La partita in programma domani al Mapei Stadium potrebbe schiudere al Sassuolo le porte della classifica che conta e spalancare sotto al Genoa un autentico baratro. Morale? Ecco i cambi: i rossoblù hanno prima giubilato il ds Marco Ottolini, sostituendolo ieri con Diego Lopez, e poi hanno dato il benservito anche al tecnico Patrick Vieira sostituendolo – per ora – con il tecnico dell’under 17 Mimmo Criscito, che sarà in panchina domani al Mapei Stadium. Dove di fronte si troverà un Sassuolo in fiducia, forte di 13 punti in classifica e di un invidiabile rendimento che, in un paio di mesi, lo ha portato dall’ultimo posto delle prime due giornate al decimo di oggi, complici tre vittorie e un pari nelle ultime cinque gare. Da qui l’idea che se il Sassuolo cambierà, certo, ma perché non cambi nulla: ha trovato continuità, la squadra neroverde, sia negli assetti che nelle rotazioni: rispetto alla vittoria di Cagliari lecito aspettarsi diverse conferme cui si aggiungerà il rientro dal 1’ di Doig e, in teoria, anche quello di Berardi che, uscito malconcio da Sassuolo-Roma, ha saltato la trasferta in Sardegna. Se l’attaccante calabrese non dovesse essere al top, e le sue condizioni consigliassero una sorta di ‘gestione’, possibile conferma, al suo posto, per un Volpato (foto) in crescita, e che si candida ad un ruolo che possa portarlo oltre quello di vice-Berardi.