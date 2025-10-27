Sassuolo Joya Roma, ma i neroverdi lottano

di Stefano FoglianiREGGIO EMILIANiente miracolo statistico. La Roma si conferma ‘incontendibile’ per il Sassuolo, e dimostra di trovarsi perfettamente a suo agio al Mapei Stadium. Di 12 partite giocate in casa contro i giallorossi i neroverdi ne hanno vinta solo una, 5 anni fa, e a sovvertire la statistica non è servito loro affacciarsi alla gara sulla scorta della miglior serie stagionale. Il Sassuolo fa, ma non abbastanza (un solo tiro nello specchio di Svilar) la Roma fa di più, compreso il gol che decide il match, raggiunge il Napoli in vetta alla classifica e lascia al palo i neroverdi. In partita fino alla fine, certo, ma apparsi solo per fuggevoli tratti in grado di cambiarla.

Sorprende Grosso, che sceglie Fadera nel tridente, sacrificando Laurientè, ma sorprende soprattutto Gasperini, che ‘appalta’ la sua fase offensiva ad un attacco ‘leggero’. Il reparto offensivo giallorosso, con Bailey e Dybala, toglie punti di riferimento alla retroguardia di un Sassuolo che comincia con il piglio giusto, ma ha il torto di non concretizzare quanto costruisce prima che la Roma ‘cresca’. Ci provano, senza fortuna, Thorstvedt di testa e Fadera di piede ma siamo ancora all’alba del match, e quel che segue racconta una Roma più disinvolta, anche perché Gasperini spedisce Cristante addosso a Matic ‘asciugando’ la regia neroverde e perché i giallorossi, con il passare dei minuti, prendono il campo che serve a far male.

E passano non appena si ‘accende’ Dybala: l’argentino avvia e conclude l’azione che sblocca il match, ribadendo in rete la conclusione di Cristante, che lui stesso aveva ispirato, e sui cui aveva messo una pezza Muric. Qui il Sassuolo sembra accusare il colpo, con un paio di errori in costruzione non ‘da Sassuolo’, ma la squadra di Grosso a fare da comprimaria non ci sta, e pur senza forzare costruisce i presupposti per il pari, che tuttavia non arriva. Berardi è preciso nell’assist, Thorstvedt non altrettanto nel finalizzare e il match resta in mani ospite: siamo poco oltre la mezzora, la partita resta comunque viva.

Il Sassuolo è obbligato a non arrembare per non sbilanciarsi, ma resta ben dentro il match, la Roma gestisce e preserva, ma nella ripresa qualcosa concede. Un diagonale di Kone, un altro di Pinamonti suggeriscono possibile vie d’uscite al Sassuolo, ma la Roma non è la squadra con il miglior rendimento esterno del campionato per caso. Ordinata e quadrata, risistemata dai cambi (Hermoso nell’intervallo, poi Dovbyk, Pellegrini, Soulè) legittima il vantaggio centrando un palo con l’ex Pellegrini e sfiorano il raddoppio per due volte con Wesley mentre il Sassuolo, cui Grosso aggiunge tutti gli attaccanti possibili, fatica a trovare la continuità utile a riarrampicarsi su un match che, suo malgrado, gli ‘scappa’.