Sassuolo, la calma dei forti. Sul mercato non c’è fretta

A occhio, non basteranno le poche ore che separano il Sassuolo dal suo primo giorno di scuola a cambiarne il volto, e varrà la pena aspettare, appendendosi domani, quando i neroverdi si ritrovano al Mapei Football Center per cominciare la loro stagione, ad un organico ancora privo, di fatto, di volti nuovi. Le poche novità sono nell’assenza di chi ci si era ormai abituati a vedere (Obiang e Toljan) e nella presenza di chi magari non ti aspettavi di vedere, come quel Pinamonti delle cui visite mediche a Olgiate Olona, dove ha sede il Centro Ricerche Mapei Sport, ha dato ampia documentazione. Volti nuovi? Ad oggi zero, e chissà che questo lunedi che prelude al giorno uno del secondo Sassuolo di Fabio Grosso non possa aggiungerne qualcuno ad un gruppo non dissimile a quello dell’anno scorso. I nomi ci sono, e sono diversi, da Colombo a Mazzocchi, da Cutrone a Sebulonsen fino ai vari Colpani, Adli, Pobega, Camara, Birindelli e Goglichidze ma a cercare quello che, tra i tanti potrebbe essere quello giusto, si spara alla luna.

Tanto vale, allora, disporsi all’attesa: Grosso da qui alla partenza per il ritiro – venerdi – allenerà di fatto lo stesso gruppo dell’anno scorso, appoggiato su volti noti come quelli di Doig e Laurientè, Volpato, Ghion e Mulattieri, Boloca, Moro e Berardi, su cavalli di ritorno come il già citato Pinamonti e il portiere Turati, e il resto verrà, anche considerate le necessità di sfoltire ben rappresentate dalle trattative, avviatissime, che pare porteranno Kumi e D’Andrea all’Avellino e Missori e Satalino alla Reggiana. Per i movimenti che ‘contano’, par di capire, ci sarà tutto il tempo: intanto si comincia, e quel che serve verrà aggiunto senza troppa fretta. Da qui all’inizio dei giochi c’è più di un mese: una settimana di allenamenti in città, quasi tre di ritiro con annesse amichevoli, e ancora due, da Ferragosto a inizio settembre, con il mercato ancora aperto. Piuttosto che affrettare un mercato fermo per il Sassuolo come per gran parte delle squadre della massima serie, o cercare avventura su mercati esteri poco conosciuti, tanto vale aspettare muovano prima gli altri. E, dopo, muovere di conseguenza: politica non nuova, peraltro, per gli uomini mercato del Sassuolo.