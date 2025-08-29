Sassuolo: la rimonta non basta, beffa di rigore

Sassuolo, 29 agosto 2025 – Il derby delle neopromosse lascia il Sassuolo al palo e manda in orbita la Cremonese. Primi in classifica i grigiorossi, ultimi i neroeverdi di Fabio Grosso, puniti oltre i loro demeriti da una gara che pure avevano riacciuffato, risalendo da 2-0a 2-2, ma si sono fatti soffiare quando il traguardo sembrava ad un passo, da un rigore di De Luca. La scorsa stagione il Sassuolo dominò la B, la Cremo salì in A di rincorsa: la massima serie, però, non è la B. E la Cremonese, ammettiamolo, è sembrata più pronta dei neroverdi a rispondere all’appello, a dispetto di una prova del Sassuolo che ci ha messo quanto sembrava occorresse. Risalendo dal doppio svantaggio, ma non quel che serviva davvero nel finale di gara. Finisce 3-2 allo Zini: la Cremonese comanda la A, capolista a sorpresa, il Sassuolo chiude la cassifica: viste ieri, le due squadre varrebbero uguale, ma i punti pesano, e il Sassuolo ancora non ne ha fatti, la Cremonese sì, prima a San Siro e poi ieri.

Ci sono solo ipotesi, a lungo, tra Sassuolo e Cremonese. Nel senso che né l’una né l’altra rischiano per superarsi, regalando ai 10mila dell Zini 30’ di nulla. Meglio preservare l’esistente, che muove la classifica, meglio lavorare ad assetti che cambiano – nel Sassuolo ci sono quattro nuovi rispetto all’undici del debutto – e assestarli che spingerli gli uni contro gli altri. E questo sarebbe il registro del derby delle neopromosse, che tuttavia cambia all’improvviso, complice il cosiddetto episodio. Quello che sposta gli equilibri e consegna il Sassuolo alla rincorsa è un calcio piazzato che innesca Terracciano che dopo 37’ porta in vantaggio i neroverdi. Il peggio, tuttavia, arriva dopo: tempo un minuto e la Cremo raddoppia spingendo fuori dal match un Sassuolo che, colpito due volte, si sveglierebbe anche ma sbatte su Audero e sui pali. Il primo lo trova Berardi su punizione, i secondi – con un unico tiro – Pinamonti a suggerire trasferta non fortunatissima per i neroverdi.

Solo in apparenza, tuttavia, perché alla Cremonese vengono le vertigini e Nicola capisce pochissimo di quel che Grosso reinventa dalla panchina. 4-2-3-1 atto primo, il Sassuolo rischia il 3-0, ma la sfanga. 4-2-3-1 atto secondo, Pinamonti trova il primo gol stagionale e dimezza lo svantaggio. 4-2-3-1 atto terzo: Grosso mette Fadera che si procura il rigore che Berardi trasforma nel 2-2. Non basta, tuttavia, perché l’ultimo assalto della Cremonese dà ragione ai padroni di casa. Fadera esonda in area di rigore con intervento maldestro e manda sul dischetto De Luca. Che ristabilisce quelle distanze che adesso, dopo la pausa e la chiusura del mercato, tocca al Sassuolo ricucire. Riusciranno i nostri eroi?

Il tabellino

Cremonese-Sassuolo 3-2

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (37’ s.t. Floriani), Collocolo, Bondo (24’ s.t. Grassi), Vandeputte (29’ s.t. Payero), Pezzella; Sanabria (37’ s.t. De Luca), Vazquez (29’ s.t. Okereke). All. Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Muric: Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (1’ s.t. Candè); Matic (37’ s.t. Iannoni), Boloca (1’ s.t. Volpato), Vranckx (24’ s.t. Lipani); Berardi, Pinamonti, Laurienté (24’ s.t. Fadera). All. Grosso

Arbitro: Guida (Barone, Monaco)

Marcatori: 37’ p.t. Terracciano, 38’ p.t. Vazquez, 18’ s.t. Pinamonti, 28’ s.t. Berardi (rig.), 48’ s.t. De Luca (rig.)

Note: ammoniti Sanabria, Doig, Grassi, Iannoni, angoli 5-4.