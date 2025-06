Sassuolo, la rinascita: la miniserie che celebra il ritorno in Serie A

"È un’opportunità per mostrare al grande pubblico la vera anima del Sassuolo, anche nei momenti più difficili". La recensione di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, fa sintesi di quanto vuole essere ‘Sassuolo, la rinascita’, la miniserie che celebra il ritorno dei neroverdi in Serie A. "Una testimonianza autentica di un impegno costante che, grazie al contributo di tutti, si è concretizzato nella seconda promozione in A della storia neroverde", ha detto ancora l’ad ai canali ufficiali del club, e altro dirà, insieme ad altri protagonisti, nel corso delle cinque puntate (20’ l’una) lungo le quali si articola la serie. Che va oltre le cose di campo e, aggiunge Carnevali, "mostra il lavoro, la passione e i valori che ci contraddistinguono".

Insieme ai vertici del Sassuolo, a raccontare la stagione che ha riportato il Sassuolo nella massima serie il vicepresidente del Sassuolo e ad Mapei Veronica Squinzi, il presidente e il direttore sportivo Carlo Rossi e Francesco Palmieri, ma anche e soprattutto i ‘cavalieri che hanno fatto l’impresa’, da Domenico Berardi a Daniel Boloca, da Armand Laurienté a Luca Lipani, da Luca Moro a Tarik Muharemovic, fino a Mulattieri, Obiang, Paz, Pierini, Romagna, Thorstvedt e Volpato, oltre al tecnico Fabio Grosso. A raccontarli, e a raccontare una stagione iniziata tra i dubbi e chiusa conquistando con cinque turni d’anticipo la promozione le immagini, molte inedite, e la voce del giornalista Marco Nosotti. La serie sbarca su Dazn venerdi, e nasce da un’idea dell’area comunicazione del Sassuolo concretizzata grazie alla produzione originale Sassuolo Calcio e Yf Studio.

Stefano Fogliani