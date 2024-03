Sassuolo, la salvezza passa dal collettivo. Questa volta l’uomo dei miracoli non ci sarà

Il volto del numero 10 sorridente, la mano destra stretta a pugno con il pollice alzato, il comunicato del club che comunica la buona notizia. Peccato solo che l’immagine sia scattata sul lettino di una clinica e che il messaggio positivo, in realtà, proietti il mondo neroverde ben più avanti rispetto alle scadenza più immediate e urgenti.

Testuale: "Il calciatore Domenico Berardi, accompagnato dal dottor Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico di riparazione, mediante tenoraffia, della lesione del tendine d’Achille destro. L’operazione, effettuata presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna dal professor Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita", scrive il Sassuolo nel bollettino medico relativo all’operazione dell’attaccante, e appunto la foto è un inno all’ottimismo. Ce ne vuole, in effetti, considerando che per Berardi non è solo finita la stagione, ma con buona probabilità anche il 2024, anche se quest’ultimo aspetto, con la squadra penultima, è un problema lontano. Di certo c’è che, a intervento riuscito, comunque il Sassuolo sa perfettamente che dovrà provare a salvarsi senza il suo giocatore più talentuoso e più carismatico. La grande novità neroverde è questa, a ben guardare, e la si sa ormai da domenica pomeriggio: se prima, quando l’attaccante era fermo per il problema al menisco, le speranze erano riposte nel suo rientro (e sia Dionisi che Bigica, ogni settimana, erano chiamati a rispondere alle domande sul suo rientro), ora su di lui non si può fare affidamento e, siccome il deus ex machina in scena non entrerà a miracol mostrare, sarà il Sassuolo a dover salvare Domenico Berardi dal rischio della retrocessione, non il contrario. Per quanto appaia un paradosso, l’infortunio di Verona toglie ai neroverdi qualsiasi alibi. A prescindere da Berardi, che troppe volte ha tolto le castagne dal fuoco, a livello assoluto la rosa del Sassuolo non può essere considerata inferiore a quelle delle altre squadre in lotta per la salvezza, ma appunto l’indisponibilità del numero 10 costringerà i giocatori a dimostrare di valere la fiducia concessa dalla società.

Ballardini, in carriera, ha avuto a che fare con organici peggiori, anche in situazioni non facili come questa, mentre diversi giocatori del Sassuolo attuale hanno poca dimestichezza con annate così pericolose, e ciò significa che si porteranno a lungo dietro l’esperienza che matureranno nei prossimi due mesi e mezzo. Serve una reazione di gruppo, il tecnico sta lavorando su concetti semplici a livello di campo e sulla responsabilità individuale e di squadra a livello psicologico, perché appunto la qualità dei giocatori si vedrà adesso, e non si parla qui tanto dell’aspetto relativo a fondamentali e talento, ma dell’essere appieno calciatori affidabili. Questo è il punto che chi si è trovato a Sassuolo, troppe volte (e non solo in questa stagione: è accaduto anche in altri casi, ma quando è successo si è notato meno, non essendo il contesto di classifica così rischioso), non ha dovuto seriamente affrontare: potendo contare sul fattore Berardi per neutralizzare ciò che non funzionava, è accaduto che la polvere venisse messa sotto il tappeto. Ora che il tappeto non c’è, l’ambiente Sassuolo deve mostrare che, oltre Berardi, c’è di più.