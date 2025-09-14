Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera regala a Grosso i suoi primi punti in Serie A

Reggio Emilia 14 settembre 2025 - Un colpo appena entrato e Alieu Fadera firma il match winner del Mapei Stadium. Il Sassuolo vince per 1-0 contro la Lazio e conquista i primi punti della sua stagione, i primi punti anche per Fabio Grosso in Serie A, ottenuti contro la squadra di Sarri. Il gambiano al 70', pochi minuti dopo essere entrato in campo, trova la deviazione vincente sul colpo di testa di Muharemovic e vale i tre punti per gli emiliani.

Primo tempo

Grosso conferma le ipotesi della vigilia circa la sua formazione per la sfida contro i biancocelesti. Davanti a Muric, la difesa è composta al centro da Muharemovic e Idzes, con Walukiewicz e Doig sulle corsie. Matic confermato come mediano centrale, supportato da Vranckx e Koné, mentre resta in panchina Boloca per inizare il match. In avanti il tridente vede Pinamonti al centro, Berardi e Laurienté come ali. Anche Sarri rispetta in larga parte le ipotesi della vigilia. Al centro della difesa torna Romagnoli al fianco di Gila, con Marusic e Tavares a completare la linea a quattro davanti a Provedel. Rovella vince il ballottaggio con Cataldi e gioca in mediana con Guendouzi e Dele-Bashiru. In avanti c'è Zaccagni a sinistra, mentre Castellanos e Cancellieri completano il tridente biancoceleste.

Partita fin da subito intensa al Mapei Stadium, con la Lazio a prendere fin da subito in mano le redini del palleggio. Castellanos vuole ripartire dalla grande prestazione prodotta contro il Verona e viene fin da subito cercato dai compagni, ma la difesa neroverde chiude bene i primi tentativi da parte dell'argentino. Dall'altra parte il Sassuolo punta forte sul contropiede, facendo particolare affidamento sulla corsia di sinistra, dove gli strappi di Laurienté e Doig possono creare spazio per poi puntare al cambio di gioco o al pallone in area di rigore per Pinamonti o Berardi.

Le occasioni da gol però latitano mentre cresce la lotta su ogni pallone vagante, andando ad accrescere il numero dei fischi da parte dell'arbitro Tremolada. Al 24' arriva anche il primo cartellino sventolato e con sorpresa da parte di tutti il colore è rosso da parte del direttore di gara nei confronti di Vranckx. Su una palla contesa a centrocampo il belga infatti colpisce Rovella e la decisione iniziale dell'arbitro porterebbe all'espulsione. Il contatto però risulta solo in un pestone e dopo la revisione al Var, cambia il colore ed è solo un giallo la decisione per il centrocampista del Sassuolo.

Al 28' arriva anche la prima grande occasione della gara, ancora Sassuolo protagonista, più incisivo negli ultimi metri rispetto agli ospiti. Pinamonti si prodiga in un'ottima azione solitaria, ma il suo tentativo forte verso la porta è respinto da Provedel, attento a proteggere i suoi pali. Ammonito subito dopo anche Rovella per proteste reiterate. I padroni di casa però crescono e le loro accelerazioni mettono sempre più in crisi la retroguardia laziale. Gila e Marusic sono protagonisti di un paio di interventi preziosi per allontanare pericoli dalla porta capitolina.

La sfida entra negli ultimi cinque minuti della prima frazione con una pessima notizia in casa capitolina. Rovella infatti richiama l'attenzione dello staff medico del club, accusando un problema al basso ventre. Il mediano non riesce a proseguire la gara, al suo posto entra in campo Cataldi. In termini di occasioni da gol però la gara regala poco o nulla. Nei minuti di recupero vengono ammoniti Marusic e Muharemovic, un giallo per squadra, a concludere una prima frazione avara di emozioni, sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Un cambio per parte per cominciare la ripresa: nel Sassuolo entra Coulibaly per Walukiewicz, nella Lazio è la volta di Belahyane per Dele-Bashiru. Parte meglio la formazione di casa nella ripresa, giocatori neroverdi molto più mobili a caccia del gol che potrebbe sbloccare il match. Non si accende però la manovra offensiva sassolese e allora poco alla volta torna a emergere la qualità tecnica della Lazio. I biancocleesti poco alla volta tornano a prendere metri di campo. In sofferenza intorno all'ora di gioco la squadra di Grosso, anche Doig spende il giallo ai danni di Castellanos.

Proprio il Taty al 61' esce dal terreno di gioco, insieme a Cancellieri, al loro posto è il momento di Dia e Pedro. Proprio con questi cambi si accende di colpo la partita. Bellissimo cross dalla destra per servire sul secondo palo il colpo di testa in tuffo di Zaccagni. Il numero 10 della Lazio colpisce a botta sicura, ma sulla sua strada c'è Muric, che si distende a respingere in corner. Incredulo il capiano laziale sull'occasione negata dal portiere avversario.

È il momento topico della gara perché sull'occasione fallita dai capitolini, arriva la chance per il vantaggio del Sassuolo. Grosso infatti si gioca le carte Volpato e Fadera per sostituire Vranckx e Laurienté e proprio i nuovi entrati la sbloccano. Sul cross battuto dalla sinistra, stacca benissimo in area Muharemovic: sotto porta ci mette la coscia Fadera per mettere fuori causa la difesa e Provedel e mettere così la firma sull'1-0 per i neroverdi.

Dopo aver subito il gol del vantaggio, la Lazio prova a riversarsi in avanti a caccia del pareggio. Dia è il primo a mettere sotto pressione Muric, ancora bravissimo a respingere nell'uno contro uno con l'attaccante senegalese. È forcing da parte degli ospiti per rimettere in equilibrio la gara, anche Pinamonti si spende per la difesa, ricevendo però il giallo per un intervento ai danni di Tavares. La gara è nervosa, tra la frustrazione dei biancocelesti e i neroverdi, che non hanno alcun interesse ad alzare il ritmo della partita.

Il match entra nei suoi ultimi dieci minuti con tre cambi. In casa neroverde è la volta di Cheddira e Thorstvedt, i quali rilevano Pinamonti e Berardi, costruendo così uno schema molto più difensivo. In casa laziale entra invece Isaksen, per Guendouzi. Si perde tanto tempo per curare Idzes, rimasto a terra a causa dei crampi, ma costretto a rientrare e stringere i denti a causa delle sostituzioni esaurite da parte del suo allenatore. Idzes per altro poco fortunato perché pochi minuti dopo il suo rientro ha un duro scontro di testa con Pedro, dove per fortuna nessuno dei due riporta traumi evidenti o tagli. Gli attacchi si fanno sempre più confusionari con il passare dei minuti in casa biancoceleste.

Fasi concitatissime soprattutto nell'ultima azione, quando in area sale anche Provedel. Il finale è rocamolesco, con un salvataggio preziosissimo di Thorsvedt su Gila, anticipato da due cartellini gialli per Matic e Volpato. Alla fine però il muro del Sassuolo regge e vale il primo successo del campionato neroverde. Fadera decide la gara del Mapei Stadium e regala a Grosso i suoi primi punti da allenatore in Serie A.