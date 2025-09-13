Sassuolo-Lazio: Grosso contro Sarri al Mapei. Stadium, formazioni e orari tv

Reggio Emilia 13 settembre 2025 - Fare punti quanto prima per allontanare pressioni, costruire il giusto spirito all'interno dello spogliatoio e trovare il ritmo per un campionato lungo e ricco di difficoltà. Il Sassuolo deve costruire la propria salvezza un passo alla volta e ha bisogno di ottenere i primi punti del proprio campionato. Dall'altra parte la Lazio ha un sogno Europa da coronare e per farlo deve trovare punti sempre e comunque. Saranno queste due squadre ad affrontarsi nella sfida delle 18 di domenica 14 settembre 2025 al Mapei Stadium.

Come scritto in precedenza, il Sassuolo per salvarsi deve costruire la propria permanenza in Serie A un punto alla volta. Lo zero dopo due partite giocate rende l'ambiente in casa neroverde pesante, con la squadra di Grosso apparsa spenta e incapace di concretizzare nelle prime due partite giocate. Capitan Berardi prova a suonare la carica: le sue giocate saranno senza dubbio fondamentali, ma da solo non può permettere la svolta ai neroverdi, che deve necessariamente passare anche da Laurienté e Pinamonti.

Dall'altra parte la Lazio ha mostrato i muscoli nella sfida casalinga contro il Verona. Quattro reti segnate e un Castellanos formato campione hanno portato i biancocelesti a dimenticare il debutto disastroso contro il Como. I biancocelesti non devono però dimenticare le difficoltà del loro debutto stagionale e trovare i primi punti lontano dal confort dell'Olimpico. La trasferta del Mapei contro un Sassuolo non brillante nelle sue prime uscite è l'occasione perfetta per alimentare il sogno europeo dei biancocelesti.

L'arbitro della partita

La designazione arbitrale della 3ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio al signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Cavallina, mentre Marinelli è stato assegnato al ruolo di IV ufficiale. In sala Var Meraviglia e Pairetto seguiranno la sfida rispettivamente nei ruolo di VAR e AVAR. Sarà il 4° incrocio tra il fischietto brianzolo e i biancocelesti, una vittoria e 2 pari lo score attuale nei tre precedenti. Stesso numero di incroci passati per il direttore di gara anche con il Sassuolo: due vittorie e un pareggio il bilancio dei neroverdi. Quella di Tremolada sarà la terza direzione stagionale, dopo aver diretto una partita di Serie A e una di Coppa Italia nel mese di agosto.

Probabili formazioni

Tanti dubbi e ballottaggi per Grosso, a partire della scelta tra i pali, con Muric in vantaggio su Turati. La difesa sarà composta dal duo Idzes e Muharemovic al centro, mentre Colibaly e Doig occuperanno le corsie. Nonostante il rientro dalla squalifica di Koné, a centrocampo con ogni probabilità ci sarà ancora Vranckx insieme a Boloca al fianco di Matic. In attacco verso la conferma il trio formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Nonostante le ottime performance, dovrebbe tornare in panchina Provstgaard, in favore del rientrante Romagnoli, il quale partirà al fianco di Gila in difesa, con Marusic e Nuno Tavares a completare la linea a quattro davanti a Provedel. In mediana Cataldi leggermente favorito su Rovella per il ruolo di vertice centrale, con Guendouzi e Dele-Bashiru a completare il reparto. In avanti torna disponibile anche Isaksen dopo la mononucleosi, ma sarà solo in panchina, con Cancellieri titolare a sinistra. A destra ci sarà Zaccagni, nonostante il problemino accusato in Nazionale. L'attacco sarà completato dal Taty Castellanos al centro del reparto.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Sassuolo e Lazio del Mapei Stadium, valevole per la terza giornatadi Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 14 settembre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.