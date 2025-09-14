Sassuolo, è la Lazio la prima vittima illustre

Reggio Emilia, 14 settembre 2025 – Difficile dire se sia davvero tornato il Sassuolo ’ammazzabig’ che ha fatto storia. Sappiamo però che è tornato il Sassuolo in grado di dire qualcosa alla sua dodicesima stagione in A aggiungendo, dopo due tentativi a vuoto, per la prima volta il risultato positivo alla prestazione. La prima vittoria stagionale dei neroverdi arriva contro la Lazio, senza prendere gol e, soprattutto, resistendo ad un finale nel corso del quale i biancocelesti hanno ‘spinto’ parecchio, senza mai, tuttavia, arrivare al dunque. In sostanziale equilibrio – e non troppo emozionante – per oltre un’ora, la partita si è accesa solo dopo il gol di Fadera, che però ha ‘spento’ la luce della Lazio, evanescente in attacco e un tantino nervosa. Il poco che succede nel primo tempo è figlio di prudenze reciproche: la Lazio gestisce il possesso con fraseggi tanto lunghi quanto orizzontali e il Sassuolo si adegua. Pressa alto ma non altissimo e non forza, appaltando la costruzione offensiva soprattutto ai rilanci dalle retrovie di Muharemovic.

Le scosse sono poche, e la prima la darebbe il ‘rosso’ che Tremolada, un po’ troppo frettolosamente, sventola in faccia a Vranckx, rude su Rovella. La revisione al Var trasforma il rosso in giallo, e preserva l’equilibrio numerico che si riflette anche in campo, dove gli sprazzi su cui vive il match restano episodici. E se un affondo di Dele-Bashiru e qualche cross sul quale vigila Muric dicono che la Lazio è tutta lì, il Sassuolo sembra poter fare di più e meglio. I neroverdi, tuttavia, si fermano ad una conclusione di Pinamonti ben neutralizzata da Provedel (27’) che resta l’unico acuto offensivo dei neroverdi. L’altro, che Laurientè si inventa poco dopo, lo ‘strozza’ Marusic, la cui ancata che abbatte il francese meritava forse più attenzione da parte di Tremolada. Tant’è: le prudenze del primo tempo restano tali anche nel secondo, almeno fino a quando Sarri e Grosso non muovono le panchine. Il primo è il tecnico della Lazio, che per poco non passa all’incasso con il colpo di testa di Zaccagni immediatamente successivo all’ingresso di Belahyane e Pedro. Il secondo Grosso, che mette Volpato e Fadera e trova il jolly con il gambiano: suo il tocco che trasforma in gol la zuccata di Muharemovic e ridisegna il match. Spingendo la Lazio sotto la porta di Muric e vicina, ma solo in mischia e sulla scorta di una spinta confusa, ad un pari che non arriva. E attesta il Sassuolo dentro una classifica più ‘sua’.

Il tabellino

SASSUOLO 1

LAZIO 0

SASSUOLO (4-3-3): Muric: Walukiewicz (1’ s.t. Colulibaby), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (19’ s.t. Volpato), Matic, Konè; Berardi (36’ s.t. Thorstvedt), Pinamonti (36’ s.t. Cheddira), Laurienté (19’ s.t. Fadera). All. Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel: Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi (35’ s.t. Isaksen), Rovella (41’ p.t. Cataldi), Dele-Bashiru (1’ s.t. Belahyane); Cancellieri (15’ s.t. Pedro), Castellanos (15’ s.t. Dia), Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Tremolada di Monza

Reti: 25’ s.t. Fadera Note: ammoniti Vranckx, Rovella, Marusic, Muharemovic, Doig, Pinamonti, Belahyane, Matic, Volpato. Spettatori 15.016