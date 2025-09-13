Sassuolo-Lazio per il primo acuto. Ma c’è anche la statistica da battere

di Stefano FoglianiSASSUOLODicembre 2021. Il Sassuolo è quello di Alessio Dionisi che chiuderà la stagione all’undicesimo posto, ed è l’ultimo Sassuolo che ha battuto la Lazio, attesa domani alle 18 al ’Mapei’ di Reggio. Da lì in poi un monologo biancoceleste – quattro sconfitte e un pareggio, quello di fine stagione 2023/24 con i neroverdi già matematicamente retrocessi – a suggerire come la Lazio, per il Sassuolo, non sarà un tabù ma ci somiglia molto. Perché di 22 incontri disputati fin qua, i neroverdi ne hanno vinti appena 5 (uno su quattro, di fatto), ne hanno pareggiati uno su 5 (quattro) e ne hanno perso la bellezza di 13. A guardare le statistiche, insomma, si scopre che solo la Juventus (15) e il Napoli (14) hanno battuto il Sassuolo più di quanto non abbia fatto la squadra capitolina, che tra l’altro anche al Mapei Stadium ha un ruolino di marcia di tutto rispetto.

Se, in attesa dell’incrocio numero 23 in programma domani alle 18, si restringe infatti il perimetro di osservazione alle gare giocatesi al Mapei Stadium, si scopre che dei 19 punti conquistati dal Sassuolo in 22 gare, poco più della metà (11) sono arrivati sul prato reggiano, sul quale l’aquila biancoceleste si è spesso trovata a suo agio. Vincendo in 6 occasioni, pareggiando in due – l’ultimo ormai sei anni fa, ottobre 2019, il primo con addirittura nel 2013, e perdendo, appunto in tre, l’ultima della quale quella citata in apertura. Che fu anche l’ultima volta in cui Maurizio Sarri, oggi come allora sulla panchina laziale, perse contro i neroverdi. Già, non bastasse lo score che ‘piega’ il pronostico a favore della Lazio, c’è anche Sarri che dice la sua in proposito: il tecnico toscano ha perso solo 5 delle 18 gare giocate contro i neroverdi, ma due le perse tra serie C (quando allenava il Verona) e B (ai tempi di Empoli) mentre in A il suo cursus honorum parla chiaro: 15 incroci, tre sconfitte, 5 pari e 7 vittorie, quattro delle quali consecutive. Detto che le statistiche ci sono per essere sovvertite, resta da aggiungere come la Lazio che arriva al Mapei Stadium perde Rovella ma ritrova Isaksen, e cerca conferme dopo la vittoria sul Verona, mentre nel Sassuolo le note assenze di Thorstvedt e Skjellerup lasciano a Grosso ampia facoltà di scelta, comunque condizionata dal fatto che il ‘pattuglione’ dei nazionali non ha la settimana ‘piena’ nelle gambe. Rispetto a Cremona, le novità potrebbero essere in difesa – Coulibaly ‘vede’ l’esordio sulla destra – e in mediana, dove Konè, scontata la squalifica, torna a disposizione del tecnico neroverde, mentre il tridente sarà, salvo sorprese, quello tipo formato da destra a sinistra da Berardi, Pinamonti e Laurientè.