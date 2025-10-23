Sassuolo Lo sponsor Mapei è da Champions

di Stefano FoglianiSASSUOLOAltri tempi, quando Mapei era ‘solo’ uno sponsor sulla squadra che militava faticosamente in C2 apparteneva, alla fine degli anni Ottanta, a Claudio Sassi. Oggi la multinazionale milanese, che nel 2004 acquistò la società neroverde non è solo proprietaria di un club arrivato, in 20 anni, dalla terza serie all’Europa, con 12 stagioni in serie A in curriculum, ma anche un sponsor da record, o meglio da Champions League. Secondo i dati elaborati da Calcio & Finanza e dalla Gazzetta dello Sport, infatti, quello dei neroverdi è il quinto sponsor di maglia più remunerativo della massima serie. Valgono, quelle cinque lettere sulla maglia neroverde, acronimo di Materiali Ausiliari Per Edilizia e Industria – circa 18 milioni di euro, e piazzano il Sassuolo tra le ‘big’ di una specialissima classifica guidata dal Milan, che da Fly Emirates ne lucrerà, dal 2026, poco meno del doppio, circa 35. Giusto per farsi un’idea, dietro i rossoneri ci sono Inter e Juventus (che si attestano sui 28) e la Fiorentina, che con la Mediacom si giova di introiti non lontani dai 25 milioni di euro.

Dopo il poker di testa, tuttavia, ecco il Sassuolo, o meglio il gruppo guidato oggi da Marco e Veronica Squinzi (quest’ultima è anche vicepresidente del club) che hanno raccolto il timone da Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli, che nel 2004 scelsero di portare in alto il Sassuolo. Investendo già allora, facendo crescere un progetto che oggi costa parecchio – i già citati 18 milioni – ma garantisce da una parte ulteriore visibilità ad una multinazionale – nel 2024 fatturato a – che il ‘veicolo’ sportivo lo aveva già azionato vincendo tutto nel ciclismo, dall’altra ha costruito una ‘favola di provincia’ che, tra storia recente, settore giovanile e femminile, centro sportivo e stadio di proprietà, un su spessore ce l’ha. Riconosciuto, appunto, da una sponsorizzazione assai generosa, che mescola appunto proprietà e società come peraltro fanno, ad esempio, la già citata Fiorentina – Mediacom fa capo a Rocco Commisso, proprietario del club – ma anche il Bologna con la scritta Saputo sulle maglie, ma ne ottiene ‘solo’ 3 milioni, o la Cremonese che ha in Giovanni Arvedi il proprietario e nella ‘sua’ l’Italinox sponsor di maglia dei grigiorossi. Si chiamano, tecnicamente, ‘parti correlate’ e dicono che chi sposorizza, sponsorizza il ‘suo’ club. E si chiamano, in gergo comune, ‘sinergie’ ma nel caso del Sassuolo valgono tutto o quasi. Per dare un’idea, nella ‘classifica’ degli sponsor di maglia, dopo il Sassuolo c’è il Napoli, cui Msc garantisce la metà di quanto Mapei garantisce ai neroverdi.