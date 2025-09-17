Sassuolo Muric, con l’Inter sarà investitura?

di Stefano FoglianiSASSUOLOIn attesa di capire se la vittoria sulla Lazio abbia segnato o meno una svolta nel campionato neroverde, vale la pena registrare come abbia potuto segnare una svolta almeno nella scrittura delle gerarchie, da parte di Fabio Grosso, alla casella ‘portiere’. Particolarmente affollata se è vero, come è vero, che nonostante la cessione di Russo, passato in prestito al Giugliano, in rosa il Sassuolo ne ha ben quattro. Gioele Zacchi, classe 2003, Giacomo Satalino, che c’era già la stagione scorsa ed è rimasto nonostante le chiacchiere di calciomercato lo abbiano dato più volte in partenza, Stefano Turati, rientrato dal prestito al Monza, cui era passato non senza qualche polemica, con le ‘stellette’ del possibile titolare che potrebbe avergli scucito dalla divisa il kosovaro Are Muric, che il Sassuolo ha ‘pescato’ nel corso della fase finale del mercato dall’Ipswich Town.

Il conto tra i due potenziali ‘titolari’, ovvero Turati e Muric dice 2 gare a testa fin qua – una di Coppa Italia e il debutto in campionato per il primo, le ultime due di campionato per Muric – ma dopo la gara contro la Lazio l’impressione è che la prossima partita (a San Siro contro l’Inter, non sarà una passeggiata, a occhio) la ‘veda’ più da vicino Muric che non Turati. Colpa – o merito, dipende dai punti di vista – dei segnali di crescita che il portiere kosovaro ha mandato, ben evidenti, nel corso della gara contro la Lazio. Dopo una prova così così a Cremona, infatti, una prova da protagonista contro la Lazio, con una parata su Zaccagni che è valsa mezza vittoria e vale qualcosa più di una candidatura in vista di Inter-Sassuolo. Sulle gerarchie il tecnico neroverde Fabio Grosso è e resta vago, ci mancherebbe, e le scrive giorno dopo giorno ("tutti danno il massimo ogni giorno, siamo un gruppo nutrito, difficile scegliere", il refrain di ogni vigilia) ma se già aveva detto qualcosa la scelta di Muric contro la Lazio – il portiere è stato in nazionale, durante la pausa, ma gli sono bastati pochi allenamenti per prendersi il posto – altro sembra poterlo dire la sua prova. Sembra, appunto, perché quello del Sassuolo più recente, e della sua porta, è una sorta di paradosso: dal 2014/15 al 2023/24, ovvero un decennio, la porta neroverde è stata sistematicamente appannaggio di Andrea Consigli, la cui eredità si è tradotta la stagione scorsa nel ‘dualismo’ tra Moldovan (27 presenze) e Satalino (13 gettoni tra Coppa Italia e campionato) e in questa nella staffetta tra il Turati che ha cominciato e il Muric che ha proseguito. A San Siro a chi tocca?