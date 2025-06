Sassuolo-Napoli apre la A. Al Mapei il primo anticipo

Che si sarebbe cominciato dal Mapei Stadium, contro il Napoli, si sapeva da due settimane, ovvero dalla kermesse andata in scena al Teatro Regio di Parma con cui la Lega di Serie A ha sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A. Da ieri pomeriggio si sa anche quando e a che ora, dal momento che sono stati diffusi anticipi e posticipi della primissima fase – tre giornate – della stagione e Sassuolo-Napoli è stata collocata alle 18.30 di sabato 23 agosto, ovvero dentro il primo slot utile che ha voluto fossero i campioni d’Italia ad inaugurare il torneo.

Il prossimo Sassuolo ricomincia quindi da un big match cui lega peraltro ricordi importanti, dal momento che l’unico Sassuolo-Napoli che si è giocato alla prima di campionato ha visto i neroverdi, la stagione era la 2015/16, conquistare la sua prima – e unica e storica – qualificazione al preliminare di Europa League prendendo l’abbrivio decisivo proprio da un 2-1 figlio dei gol di Floro Flores e Sansone. Ed era, guarda un po’, proprio il 23 agosto.

Per il niente che vale, giusto registrare la circostanza e aggiungere come sei giorni dopo c’è invece la prima trasferta, allo Zini, contro la neopromossa Cremonese. Si gioca venerdi 29 alle 18.30 e anche in questo caso, per il nulla che vale, ricordiamo che solo una volta – serie C1, stagione 2007/08 – su 6 il Sassuolo ha sbancato il fortino grigiorosso.

Due gare in sei giorni, con temperature torride, metteranno subito alla prova il gruppo a disposizione di Grosso che, scollinata la pausa del primo fine settimana di settembre, la terza giornata la gioca ancora in casa, e ancora in orario preserale. Sassuolo-Lazio è infatti programmata per domenica 14 settembre alle 18. Anche qui, a voler cercare una curiosità, diremo che il Sassuolo, la Lazio, tra le mura amiche non la batte da quattro stagioni e che, a dispetto di 22 precedenti andati in scena fin qua, la gara contro i biancolcelesti non si era mai giocata a settembre.

Insomma, se il ritorno in serie A doveva segnare un nuovo inizio, non si può dire questa prima tranche che riallaccia il Sassuolo alla massima serie non riservi le curiosità del caso. Due big in casa, una neopromossa fuori: i tifosi neroverdi possono già allacciare le cinture perché, anche se poche, qualcosa i primi 270’ di stagione diranno già.