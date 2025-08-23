Sassuolo Napoli 0-2: neroverdi ko contro la corazzata di Conte

Modena, 23 agosto 2025 – Gli echi di 10 anni fa (23 agosto 2015, unica vittoria casalinga del Sassuolo contro il Napoli) sono lontanissimi. Lontanissimi anche quelli della ‘fatal’ Verona che bruciò, un anno fa, il Napoli al debutto. Emiliani e partenopei oggi sono un’altra cosa, e se il Sassuolo non demerita e il Napoli non luccica, il primo perde, il secondo vince e la sintesi è quella che ti aspetti quando una neopromossa incontra i campioni d’Italia.

Ruolo che il Napoli quasi ‘rivendica’, con prima conclusione verso la porta di Turati – De Bruyne, alto – già dopo 27’’. A suggerire alla neopromossa gara incontendibile dentro alla quale, tuttavia, il Sassuolo resta. Ordinati nel loro 4-3-3, gli uomini di Grosso interpretano il match nell’unico modo possibile, con un’applicazione in fase difensiva che non è mai rinuncia. E se non graffiano non è certo perché non ci provino, ma perché il Napoli è il Napoli. E se i neroverdi mandano buoni segnali a livello di tenuta, gli ospiti fanno di più (68% di possesso all’intervallo) e meglio.

Gol compreso: arriva al 17’, quando McTominay, a tratti imprendibile, inzucca alle spalle di Turati un cross di Politano. Centrerà anche una traversa al 47’ lo scozzese, a marcare una distanza che tra le due squadre c’è, ma che il Sassuolo tenta di nascondere. Sacrificando inevitabilmente, però, la verve offensiva all’equilibrio. E non appena il Sassuolo, dopo l’intervallo, alza il baricentro, il Napoli colpisce. Palo con Politano e, a stretto giro, raddoppio con un piazzato di De Bruyne spingendo del tutto fuori dal match il Sassuolo, cui l’espulsione di Konè impone anche gli ultimi 10’ in inferiorità numerica.

Il tabellino

SASSUOLO 0

NAPOLI 2

SASSUOLO (4-3-3): Turati 5,5: Walukiewicz 5,5, Romagna 6, Muharemovic 6, Doig 6 (36’ s.t. Candè s.v.); Koné 5, Boloca 6, Lipani 6 (28’ s.t. Fadera s.v.); Berardi 6 (45’ s.t. Pierini s.v.), Pinamonti 5,5 (45’ s.t. Moro s.v.), Laurienté 6 (36’ s.t. Ghion s.v.). All. Grosso 6.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Oliveira 6,5 (44’ s.t. Spinazzola s.v.); Lobotka 6 (37’ s,t, Gilmour s.v.); Politano 7 (31’ s.t. Neres 6), Anguissa 6,5, De Bruyne 6,5, McTominay 7 (44’ s.t. Vergara s.v.); Lucca 6 (37’ s.t. Lang s.v.). All. Conte 6.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Reti: 17’ pt McTominay, 12’ st De Bruyne

Note: espulso 34’ st Kone per doppia ammonizione, ammoniti Lucca, Berardi, spettatori 19106, incasso 667561 euro, angoli 1-2, rec. 2’ e 5’